Bývalý soudce o Kramném: Řekl, zda má šanci na obnovu procesu

Podle místopředsedy spolku Šalamoun Václava Peričeviče bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera se spolkem sympatizuje. Případ Petra Kramného Kučera sleduje dlouhodobě. Teď spolku poskytl rozhovor o možné obnově řízení, o kterou odsouzený Petr Kramný požádal.

"Minimálně při povolení obnovy řízení by měl Petr Kramný uspět," uvedl Kučera. Za nesporné důkazy dříve neznámé, které by mohly soud vést k jiným závěrům, totiž považuje nové znalecké posudky, které si obhajoba nechala vyhotovit. Ty hovoří ve prospěch Petra Kramného a podle spolku Šalamoun vylučují, že by se Monika a Klárka Kramné staly oběťmi vraždy spáchané elektrickým proudem.

Kučera ale upozorňuje, že případné obnovení řízení ještě nepředurčuje, jestli soud Kramného osvobodí, nýbrž jen obhajobě umožní tyto nové důkazy předložit. "Po jejich hodnocení ve spojení s hodnocením již důkazů provedených bude teprve znovu rozhodnuto," řekl Kučera.

Sám Kučera připouští, že jako soudce za svoji praxi nikdy obnovu řízení nepovolil. "Zřejmě jsem soudil tak dobře, že to nemělo chybu, a nikdo nenašel žádný nový důkaz, který by mé dílo byť jen zpochybnil," řekl Kučera.

Zhodnotil i současnou praxi, kdy o obnově rozhoduje ten samý soudce, který vynesl původní rozsudek. Podle Kučery to má logiku v tom, že je soudce už s případem seznámen a nemusí trávit dlouhé hodiny studováním spisu. "Na druhé straně by neměl být zatížen tím, že už jednou rozhodl, a že nebude rozhodnutí měnit. Rozhodl totiž na základě důkazů, které zřejmě nebyly úplné, protože návrh na obnovu obsahuje důkazy nové, které dříve neznal," myslí si bývalý soudce. Soudci ale podle něj bývají při žádostech o obnovu řízení neobjektivní.

Obhajoba v návrhu na obnovu podle spolku Šalamoun podává i námitku vůči podjatosti soudkyně Renaty Gilové. Podle Kučery je logické, že se o to obhajoba pokusila, moc šancí na úspěch tomu ale nedává, protože ani další soudy Gilové nic nevytkly.

Vyjádřil se také k přepisu odposlechů, které podle spolku Šalamoun policista pozměnil. Podle Kučery dříve k odposlechům tolik soudy nepřihlížely. Důkazem by měl být samotný zvukový záznam, pokud byl ale při přepisu pozměněn, je to podle Kučery problém.

Pavel Kučera promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1967. Soudcem se stal o pět let později. Začínal na Okresním soudě v Kladně, od roku 1977 do roku 1990 byl soudcem Krajského soudu v Praze. Věnoval se hlavně trestní agendě. V roce 1990 působil krátce jako zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Od května 1991 byl soudcem Nejvyššího soudu. Byl i místopředsedou soudu a to až do roku 2010, kdy na funkci soudce rezignoval.

