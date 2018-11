Lidé ztratili zájem o hypotéky! Často už na ně nedosáhnou

Pan Lodinský plánuje do budoucna založit rodinu a uvažuje o koupi rodinného domu. Chtěl by si proto vzít hypotéku. Jenže při současném úroku by mu nezbyly na nic peníze. "Řešíme hypotéku na nějaké tři miliony. Co jsme si zjišťovali, je to nějakých 3,2 až 3,5% úrok," uvedl.

Při splatnosti na třicet a fixaci na pět let s 80% hypotékou by platil zhruba 13 tisíc korun měsíčně. Oproti loňskému roku ve stejném období by si tak pan Lodinský připlatil měsíčně téměř 1700. "Vychází to na takovou částku, že by člověk žil od výplaty k výplatě," přiznal Lodinský.

Na navýšení úrokových sazeb centrální bankou reaguje už většina nabídek. "I my jsme jako banka museli samozřejmě reagovat a o jednu, respektive dvě desetiny procenta zdražit hypotéky u vybraných fixací úrokových sazeb," sdělil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

"Komerční banka přistoupila ke zvýšení úvěrových sazeb u hypoték do 80% ltv (pozn. red.: loan-to-value, úvěr k hodnotě na současných 3,19%," prohlásil mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. "My jsme zvyšovali 5. listopadu sazby zhruba o dvě desetiny," doplnila mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

A přidávají se i další banky. Podle většiny bankéřů zároveň klesá zájem o uzavření hypoteční smlouvy. Současná úroková sazba u hypoték je nejvyšší od roku 2014.