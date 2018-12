Česko opustila řada osobností. Smrt některých je stále záhadou

Jakub Zedníček (†1. ledna)

Herec Městského divadla Brno zemřel při nehodě na dálnici D1, bylo mu teprve 27 let. Nejprve havaroval a když pak přecházel dálnici, srazila ho projíždějící dodávka. Herec je spojovaný zejména s pořadem Kurňa, co to je, kde stál právě po boku svého strýce. V březnu se mu narodila dcerka Maya, kterou přivedla na svět jeho přítelkyně a herecká partnerka z Městského divadla Brno Lenka Janíková.

Připomeňte si poslední rozloučení s mladým hercem:

Vlastmil Bedrna (†6. března)

Herec a dabér zemřel v 89 letech. Delší dobu de potýkal se zdravotními problémy. Před patnácti lety prodělal těžkou mrtvici, od té doby byl odkázán na pomoc druhých. Poslední roky strávil v Domě seniorů v pražské Krči.

Bedrna spoluzakládal pražské divadlo Rokoko, kde zažil jeho nejslavnější éru. Byl rovněž zkušeným a vyhledávaným dabingovým hercem. V oblíbeném kresleném seriálu Simpsonovi například propůjčil hlas Homerovi Simpsonovi. Za celoživotní mistrovské působení v dabingu získal v roce 2005 Cenu Františka Filipovského.

Jan Kantůrek (†22. března)

Překladatel anglických románů zemřel v 69 letech. Nejznámější byly jeho překlady série humoristických románů z cyklu Zeměplocha od spisovatele Terryho Pratchetta. Kromě toho čeští čtenáři mohou znát jeho překlady románů a povídek o barbaru Conanovi z pera R. E. Howarda. Kantůrek překládal i jiné autory sci-fi a fantasy, ale také westerny či komiksy.

Jan Kantůrek se narodil 4. května 1948 ve Zlíně. Knihám se věnoval prakticky celý život, překladatelem na volné noze byl od roku 1992. Za své překlady získal i několik cen.

Juraj Herz (†8. dubna)

Známý autor snímků s přídechem hororu i specifického humoru zemřel ve věku 83 let. Dílo Juraje Herze se řadí k československé nové vlně, mezi jeho nejznámější filmy patří filmová adaptace románu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Film vznikl v roce 1968 a šel záhy po svém uvedení do trezoru.

S cenzurou se Herz potýkal hned v několika snímcích, na čas dokonce nemohl točit vůbec a později jen "výměnou" za natočení snímku z dělnického prostředí (Holky z porcelánu). Aby se vyhnul točení politicky motivovaných filmů, natočil dvě pohádky - Panna a netvor a Deváté srdce. V roce 1987 emigroval do Německa, kde pracoval především pro televizi. Po návratu žil převážně v Česku a natočil ještě několik filmů.

Miloš Forman (†13. dubna)

Oscarový režisér zemřel po krátké nemocni ve věku 86 let. Je nejúspěšnějším českým filmařem, získal za své snímky dva Oscary, na kontě má i tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Největší slávy se Formanovi dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. V USA po nepříliš úspěšném Taking Off prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem (1975).

Další filmy, přepis muzikálu Vlasy (1979) a Ragtime (1981), uspěly více v Evropě než v Americe, Amadeus (1984) ale získal osm Oscarů. Po filmech Lid versus Larry Flynt (1996) a Muž na měsíci (1999) stál Miloš Forman naposledy za kamerou před více než deseti lety, když ve Španělsku natáčel Goyovy přízraky (2006).

Petr Duhan (†5. května)

Bývalý generální ředitel Českého rozhlasu zemřel ve věku 71 let. Během jeho působení v Českém rozhlasu začaly vysílat stanice Český rozhlas Plus, Jazz i Rádio Junior.

Peter Duhan se narodil 11. listopadu 1946 v Bratislavě, kde vystudoval Vysokou školu múzických umění, obor filmová a televizní scenáristika. Vedením Českého rozlasu byl pověřen v roce 2010 po rezignaci Richarda Medka. Předtím v letech 2002 až 2006 působil jako redaktor a moderátor ČRo 6, od července 2006 byl pak tři roky ředitelem této stanice.

Josef Mladý (†6. května)

Bavič a herec zemřel po dlouhé nemoci ve věku 63 let. Proslul především vystupováním ve dvojici s Josefem Aloisem Náhlovským, se kterým působil v mnoha rozličných pořadech. Josef Mladý se dlouhé roky objevoval na domácích jevištích, působil v české i slovenské televizi. Vystupoval v zábavných a hudebních pořadech včetně televizních estrád a silvestrovských show. V poslední době se také soustředil na podnikání.

Gabriela Vránová (†16. června)

Herečka a dlouholetá členka Divadla na Vinohradech prohrála boj s rakovinou v 78 letech. Hrála v řadě televizních inscenací a filmů - například v seriálech My všichni školou povinní, F.L. Věk, Sňatky z rozumu či Jak vytrhnout velrybě stoličku. Filmové role ztvárnila ve snímcích Hledá se táta či Poklad byzantského kupce.

Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her a pohádek. Neopomenutelná je rovněž její práce v dabingu, za který obdržela Cenu Františka Filipovského. Své zkušenosti předávala mladým adeptům herectví. Mezi její žáky patřili Vladimír Dlouhý nebo Zlata Adamovská. Vedle Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu získala také cenu Prix Bohemia za herecký rozhlasový výkon.

František Švihlík (†20. června)

Herec zemřel ve věku 76 let. Byl původně elektromechanik, ve svém životě se věnoval především činohře. A to i přes to, že ho nepřijali na DAMU v Praze, ani na JAMU v Brně. Přestože moc filmových rolí neměl, na televizních obrazovkách zazářil v osmdesátých letech v roli veksláka Karla ve filmu Bony a klid. V pokročilejším věku si nenechal ujít ani druhý díl tohoto filmu, který měl premiéru v roce 2014.

Figuroval také jako strážný Půlnočního království v pohádce Jak se budí princezny, což byla jeho vůbec první filmová role. Diváci si ho pamatují i ze seriálu Četnické humoresky jakožto štábního strážmistra technika a fotografa Čendu Němce.

Bořivoj Penc (†26. června)

Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana zemřel v 82 letech. V souboru vystupoval 35 let a hrál ve většině her. Penc byl dlouholetým kamarádem Zdeňka Svěráka, se kterým chodil také do školy. Původně pracoval jako nástrojář, od roku 1983 byl členem Divadla Járy Cimrmana. V menších rolích se objevil také ve filmech.

Fanoušci Cimrmana si Pence pamatují například jako Hynka z hry Blaník, náčelníka z Dobytí severního pólu, Bierhanzela z Vraždy v salonním coupé či inspektora z Vyšetřování ztráty třídní knihy. V televizi ho diváci mohli vidět ve filmech Nejistá sezóna či Pražákům, těm je hej. Menší role si střihnul ve svěrákovských snímcích Obecná škola, Lotrando a Zubejda či Vratné lahve.

Dagmar Burešová (†30. června)

První porevoluční ministryně spravedlnosti a předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová zemřela v 88 letech. V období normalizace zastupovala kolem sta osob stíhaných totalitním režimem – mimo jiné Milana Kunderu, Ivana Medka či Karla Kyncla. Disidenti byli tenkrát hromadně propouštěni ze zaměstnání, díky skvělým znalostem pracovního práva ale Burešová mnohokrát dokázala, že výpověď je neplatná.

Nejznámějším případem je zastupování matky Jana Palacha Libuše Palachové v procesu s komunistickým poslancem Vilémem Novým, jenž pronášel lživé teorie ohledně Palachovy smrti. Ona i její rodina na to doplatili. Byli často vyslýcháni StB a perzekvováni. Burešové zabavili pas, její mladší dcera nemohla na gymnázium. Přesto se nikdy nevzdala a nelitovala.

Podívejte se na reportáž o Dagmar Burešové:

Které osobnosti nás opustily v druhé polovině roku, si připomeňte na následující straně