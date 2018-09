"Civilista" z kauzy Skripal je prý plukovník oceněný přímo Putinem!

Britové nedávno muže identifikovali jako Ruslana Boširova. Podle zjištění investigativního portálu Bellingcat a dalších zdrojů je ovvšem mužovo pravé jméno Anatolij Vladimirovič Čepiga a je plukovníkem ruské vojenské rozvědky GRU.

Jeho identitu potvrdily i zdroje televize Sky, podle kterých devětatřicetiletý Čepiga sloužil mimo jiné v konfliktech v Čečensku a na Ukrajině. A před čtyřmi roky dostal nejvyšší ruské státní vyznamenání - stal se Hrdinou Ruské federace. Toto ocenění přitom dekretem uděluje přímo ruský prezident, tedy Vladimir Putin.

Rusové od začátku popírají, že by měli s použitím nervového jedu v britském Salisbury cokoli společného. Poté, co britští vyšetřovatelé domnělé atentátníky identifikovali jako Ruslana Boširova a Alexandra Petrova, se oba muži objevili v ruské televizi, kde tvrdili, že jsou pouzí turisté, kteří si do města přijeli prohlédnout místní katedrálu.

Sergej Skripal i jeho dcera Julija nicméně útok novičokem přežili,, i když strávili velmi dlouhou dobu v nemocnici.

