Šéf David se svěřil s nejhorším zážitkem v pořadu. Práce to nebyla

Druhý díl pořadu Utajený šéf mohli ve středu večer sledovat diváci televize Nova. Generální ředitel David Vítek řídí firmu, která se mimo jiné zabývá službami v oblasti stavebnictví a zemědělství. V přestrojení se vypravil mezi své zaměstnance, aby zjistil, jak to vypadá na druhé straně barikády.

Pracoval ve výškách, v kanálech, ale taky ve skleníku – David si vyzkoušel, jak náročná může být práce běžných zaměstnanců. Do natáčení se mu nejprve nechtělo, nakonec ho prý ale ukecala manželka. "Celá doba natáčení mě děsila, protože jsem v tu chvíli nemohl pracovat. Ale nakonec jsem si řekl, že jo, stejně jsem se chtěl do našich výrob podívat a trochu to poznat," přiznal po odvysílání pořadu šéf.

Kolegy, se kterými se v pořadu potkal, předtím neznal. Vybral je pro něj přípravný tým. I tak pro něj ale bylo hodně těžké neprozradit se. "Nejtěžší pro mě bylo lhaní – udržet po celou dobu tajemství, že jsem to já," přiznal. S jinými zaměstnanci se ale zná velmi dobře. "Někteří jsou tu i dvacet let, takže vztahy máme vlastně rodinné," dodal.

Sám o sobě si myslí, že je měkký šéf. Přiznal taky, že ho osudy jeho zaměstnanců dojímaly. Co se týče chodu společnosti, byl celkem spokojený. "Čekal jsem, že najdu větší problémy. Že někde něco šidí, dělají něco nepoctivě, nedej bože, že kradou," řekl David.

Po natáčení prý vychází se svými zaměstnanci pořád stejně, jen s některými si začal tykat. "Nedělali jsme nějaké velké změny, možná jen v přístupu k lidem. Nastala ale spousta drobných změn. Něco jsme řešili hned, něco postupně – spravit kuchyňku apod." popsal.

Po celém týdnu v roli běžného zaměstnance už toho měl ke konci plné zuby. "V pátek už jsem byl dost unavený. Roli v tom určitě hrála i psychika – pořád myslet na to, abych se neprozradil, to bylo náročné. Ale jsem rád, že jsem to podstoupil," zakončil David.

