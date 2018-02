Kamioňákům nejspíš nízké mzdy zůstanou. Hrozí za to ale pokuty

Česká republika chce vyjmout dopravu z evropské směrnice o vysílání pracovníků. Ministrovi dopravy v demisi Danu Ťokovi vadí hlavně složitá byrokracie při vyměřování zahraničních minimálních mezd českým řidičům. Podle současných pravidel je to prý pro české dopravce likvidační. Odboráři ale tvrdí, že toto vyjmutí situaci nevyřeší.

Systém vyplácení minimálních mezd, který platí ve státě, jímž zrovna řidič projíždí, je prý pro tranzitní dopravu nepoužitelný. "Představte si řidiče, který vyjede do pěti různých zemí za den a musí splňovat všechny podmínky. To je z pohledu administrativní zátěže nesplnitelné," vysvětlila europoslankyně Martina Dlabajová.

Podle odborářů by se mohly některé české firmy dostat do problémů. Nebudou prý mít na vyplácení čtyřikrát vyšších německých minimálních mezd. Pokud chtějí být konkurence schopní, nemohou služby zdražit.

"My bychom samozřejmě chtěli, aby řidiči dostávali ty mzdy, ale k tomu by musely mít i dopravní firmy příslušné příjmy," myslí si předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Vyjmutí z povinnosti podle něj nic nevyřeší.

Případ českého řidiče, který vysoudil německou minimální mzdu, by mohl být prý inspirací i pro další řidiče. "Má to své ale. On vlastně vysoudil ty peníze na zákazníkovi toho dopravce, nikoliv na dopravci. Toto je precedent, který povede k tomu, že už si českou spediční firmu v Německu nikdo nebude objednávat," tvrdí ministr dopravy v demisi Dan Ťok.

Česko by chtělo dopravní služby vyjmout z pravidel směrnice Evropské unie o vysílání pracovníků do poloviny roku.