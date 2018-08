Klaus ml. šokoval ODS, ve volbách do Senátu podpoří Jakla z SPD!

"Podporuji Ladislava Jakla do Senátu. Byl by jistě neúplatným, svobodomyslným a pravicovým senátorem. Ty, které rozčiluje, že kandiduje s podporou SPD - v principu rozčiluje, že vůbec kandiduje," napsal ve statusu na facebooku Klaus mladší.



To však vzbudilo velkou vlnu kritiky jak v "jeho" ODS, tak u potenciálních voličů. "Zklamání. Hluboké zklamání. Podporovat tvora, co by vašim dcerám nejradši vzal volební právo, ale vlastně ne tak docela, protože vlastně o hlasy škemrá každej. No tak to ne. Taková špína patří do koše," rozčílila se pod příspěvkem jedna z komentujících.



Další ho vyzývali, ať rovnou radši přejde k SPD: "Tam se Vám bude líbit... jsou tam všichni takoví jednodušší." Rozhodnutí Klause ml. si ale našlo i své příznivce.

Předseda ODS Petr Fiala pro Aktuálně.cz řekl, že názor Klause ml. nemá nic společného se stanoviskem strany a plnou podporu strany má jen Vladimír Kratina. Stejně tak se proti vyjádření ohradil i místopředseda Martin Kupka. "Pokládám to za projev neloajality," řekl.



Václav Klaus mladší je poslední dobou svými výroky pověstný, ne však v dobrém smyslu slova. Už předevčírem řešili jeho političtí kolegové jeho zvláštní komentář k situaci s vojenskými misemi v Afghánistánu. Pro mnoho lidí je ale vyjádření o Ladislavu Jaklovi mnohem větší průšvih.



Ladislav Jakl dřív figuroval jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky ještě za Václava Klause staršího. Jeho jméno provázelo hned několik skandálů, jedním z nejzávažnějších bylo, když v roce 2016 prohlásil, že bylo volební právo žen chyba. V roce 2013 se také - neúspěšně - snažil kandidovat na post prezidenta. Nyní figuruje v SPD Tomia Okamury.



Vladimír Kratina je současným kandidátem na senátora za ODS ve volebním obvodě Praha 2. Mimo politiku je hercem, figuruje například v oblíbeném "nováckém" seriálu Ulice.