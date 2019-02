"Ministryně lobbuje za nejdražší data v Evropě!" zuří poslanci

Mobilní data v Česku patří mezi nejdražší v Evropě a podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové není viníkem nikdo jiný než zákazníci. Češi se podle ní datům vyhýbají tím, že používají wifi sítě. Operátoři tak nemohou zlevňovat, a zákazníci si proto sami mohou za to, že jsou služby drahé. "Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější," uvedla pro Českou televizi Marta Nováková.

Výrok ministryně české zákazníky šokoval a okamžitě spustil prudkou kritiku, a to i ze strany politiků. "Prohlášení ministryně Novákové, že za drahý internet v mobilu si můžeme sami, je skandální. Skutečným problémem je, že je na trhu malá konkurence. Kdyby vláda chtěla pro české občany v tomto směru něco udělat, pustila by na trh dalšího operátora. To je ale zřejmě nad její síly," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Neuvěřitelný. Za drahá data podle paní ministryně můžeme my zákazníci, protože si ta drahá mobilní data víc nekupujeme, nenecháváme víc vydělat operátory a místo toho se připojujeme k wifi. Hm, čistý zisk O2 a T-Mobile je v součtu 10 miliard," vyjádřil se na twitteru poslanec za Piráty Martin Jiránek.

"Je to absurdní. Paní ministryně se má veškerou svou silou snažit, aby přišel nový operátor, zvýšil konkurenci na trhu a ona místo toho lobbuje za to, aby lidi vypli wifiny a kupovali nejdražší data v Evropě," dodal pro TV Nova rozhořčeně Jiránek.

Poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík si neodpustil rýpnutí do Novákové. "Vypadá to, že ministryně se snaží snížit tlak na kolegu Ťoka," napsal posměšně na twitteru.

Kritiku Nováková sklidila i od ČSSD. "Šokující výrok ministryně průmyslu Marty Novákové je důkazem její absolutní nekompetentnosti. Za koho kope? Za občany nebo za operátory?" uvedl poslanec Petr Dolínek na twitteru.

Za svou stranickou kolegyni se nepostavil ani předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. "Výrokům paní ministryně nerozumím a nesouhlasím s nimi. Myslím si, že to bylo opravdu nešťastné vůči spotřebitelům, vůči našim občanům," napsal pro Novinky.cz Babiš.

Nejen česká politická scéna se do ministryně Novákové obula - pustilo se do ní i sdružení zákazníků českých mobilních operátorů Telefonující.cz. "Paní ministryně nám svojí nekompetentností připomíná svého předchůdce ve funkci pana Mládka. Oba mají společné dvě věci: 1/ podporu mobilního kartelu, ačkoliv proti němu mají v zájmu občanů brojit. 2/ Opačný názor na problematiku kartelových cen než jejich stranický šéf a premiér v jednom," napsalo sdružení na facebooku.

"Ministryně Nováková ukazuje, že o trhu mobilních operátorů a jejich cenách neví naprosto vůbec nic. Čeští zákazníci jsou doslova škrceni miniaturními porcemi dat za extrémně vysoké ceny. Takže si každý hlídá, aby limit nepřekročil a nemusel si za ještě drakoničtější cenu dokupovat další datový balíček," dodalo sdružení Telefonující.cz na facebooku.

Z nepochopení problematiky ministryni Novákovou osočil i ekonom Štěpán Křeček. "Data v ČR se nevyužívají právě proto, že jsou drahá, takže paní ministryně trochu popletla příčinu a následek. Kdyby data byla levnější, tak by je Češi využívali v daleko větším množství. Paní ministryně to tedy převrátila," uvedl pro TV Nova Křeček.