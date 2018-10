Oslavy pokračují na Slovensku. Babiš i Zeman přijeli popřát

Vládní speciál českého předsedy vlády vyrazil na cestu do slovenského Popradu zhruba ve čtvrt na devět ráno. Po příletu na místě čekala kolona, která premiéra s delegací převezla do asi 130 kilometrů vzdáleného Martina.

Tam se Andrej Babiš ještě dopoledne zúčastnil pietního aktu a také položil věnec k pamětní tabuli u budovy, kde byla na den přesně před 100 lety podepsaná Martinská deklarace. Tou tehdy Slováci odmítli pravomoci uherské vlády a přihlásili se k československému národu.

Přesně v poledne pak začal slavnostní program ke stoletému výročí Československa. Odpoledne by se měl premiér přesunout zhruba 50 kilometrů do Ružomberoku, kde bude největší slovenská papírenská firma pokládat základní kámen haly na zpracování recyklovaného papíru.

V sedm hodin večer pak začne gala koncert Slovensko v srdci Evropy, kde kromě dalších interpretů vystoupí třeba kapela No Name nebo vítěz slovenské SuperStar Peter Cmorík. Zpět do České republiky by měl Babiš přiletět asi po desáté hodině večer.