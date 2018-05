Podrobnosti koaliční smlouvy: Vláda nebude zvyšovat daně!

Pár hodin před zveřejněním koaliční smlouvy, na které se shodli zástupci hnutí ANO a sociální demokracie, vyplouvají napovrch podrobnosti prohlášení. Podle informací televize Nova by případná nová vláda neměla zvyšovat daně a chce se zasadit o přesunutí některých služeb do nejnižší sazby DPH, což by je mohlo zlevnit.

Text koaliční smlouvy je sice hotový. Nicméně co obsahuje, na to zatím zástupci hnutí ANO a sociální demokracie, kteří se na něm shodli, do zítřka uvalili informační embargo. Mluvit o něm ve čtvrtek nechtěl jak Andrej Babiš, tak Jan Hamáček.

I přes mlčení vyjednavačů se však podařilo zjistit, že podle dohody by se nemělo zvyšovat daňové zatížení. Ačkoli sociální demokracie i komunisté, kteří by měli případnou novou vládu tolerovat, dříve mluvili o progresivním zdanění. A navíc by zlevnit mohly některé služby. Ty se totiž mají přesunout do nejnižší 10ti procentní sazby DPH.

Týkat by se to mělo třeba stravovacích služeb, podávání nealkoholických nápojů nebo točeného piva. Dál také kadeřnických a kosmetických služeb nebo třeba oprav obuvi či oděvů. Nižší daní by mělo být zatížené ale i vodné a stočné.

V dohodě by se měly objevit i podmínky, za kterých budou komunisté vládu tolerovat. "Jedná se o zdanění církevních restitucí, jedná se o jásném plánu zvyšování minimální mzdy a starobních důchodů, dále o zákonu o obecném referendu," potvrdil poslanec KSČM Josef Skála.

Až se zítra seznámí s textem koaliční dohody předsednictvo sociální demokracie, zřejmě rovnou vyhlásí vnitrostranické referendum o účasti strany ve vládě s hnutím ANO, tolerované komunisty. Jeho výsledek by pak měl být známý v prvním červnovém týdnu.

O případné nové vládě nakonec rozhodne vnitrostranické referendum v ČSSD. Jaký bude ve straně přesný poměr sil, je však těžké odhadnout. Podle informací televize Nova bude špičky ČSSD do termínu referenda objíždět jednotlivé krajské organizace a snažit jejich členy přesvědčit, aby hlasovali pro vstup do vlády. To může trvat zhruba týdny.

Uvnitř strany je totiž stále řada lidí, kteří mají problém se vstupem do vlády třeba kvůli trestnímu stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše.