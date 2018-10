Ředitelka zakázala žačce hidžáb, prezident ji teď vyznamenal

V neděli večer ve Vladislavském sále prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ředitelce Střední zdravotnické školy v Praze 10 Ivance Kohoutové za boj s netolerantní ideologií.

Ředitelka před lety zakázala ve školním řádu nosit pokrývku hlavy včetně muslimského hidžábu. V roce 2013 se zákaz týkal i somálské dívky Ayan Jamaal Ahmednuurové, která nesměla nosit muslimský šátek při výuce.

Ahmednuurová tehdy tvrdila, že ji instituce nepřímo diskriminovala ve svobodné volbě povolání a v přístupu ke vzdělání. Po škole požadovala odškodnění 60 tisíc korun a omluvu. Případ se tehdy dostal k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a vyvolal velký zájem veřejnosti.

Ahmednuurová se podle žaloby shodla s vedením školy, že po nástupu do školy nebude hidžáb nosit během ošetřovatelské praxe. Hned první školní den se musela ještě před vyučováním dostavit do ředitelny, kde byla vyzvána, aby šátek sundala kvůli pravidlům obsažených ve školním řádu. Dívka na výzvu nepřistoupila. "Nabídla alternativní řešení, že by měla zahalený pouze krk, to ale ředitelka zamítla," řekla tehdy její právnička Radka Korbelová Dohnalová.

Ředitelka Ivanka Kohoutová uvedla, že kvůli bezpečnostním důvodům nemůže dělat mezi studenty odlišnosti. "Ostatní bychom tím diskriminovali," podotkla Kohoutová. Dívka také měla škole doložit chybějící doklady o povolení k pobytu.

Somálská dívka má v Česku azyl od roku 2011 a podle její právničky musela ve své zemi čelit nepříznivému osudu. Proti své vůli byla například provdána za člena ozbrojených milic. "Celý život žila s šátkem na hlavě. Předpokládala, že v naší zemi, která sama sebe nazývá demokratickou a pluralitní, konečně bude moci žít v souladu se svým přesvědčením a bude tu moci studovat. Toto jí bylo upřeno," uvedla Dohnalová.

Soud žalobu dívky dvakrát zamítl, a proto se v roce 2018 její advokátka rozhodla podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Žaloba byla odmítnuta nejdříve Obvodním soudem pro Prahu 10. Škola tehdy argumentovala, že se cizinka studentkou fakticky nestala, jelikož nepředložila doklad o povolení k pobytu. Žalobkyně se odvolala proti rozsudku u Městského soudu v Praze, který žalobu také zamítl.