Řepka kvůli pornoinzerátům znovu u soudu. Poprvé i s Kristelovou

Erbová sice není oficiálně vypsaná v seznamu účastníků programu Městského soudu v Brně, ještě v červenci jí ale soudkyně sdělila, že ji vyslechne právě na srpnovém přelíčení.



Do soudní síně by měli dorazit Tomáš Řepka i Kateřina Kristelová, kteří čelí obvinění z nepovoleného zveřejnění celkem tří erotických inzerátů s kontaktem na Erbovou, která podle vlastních slov utrpěla psychickou újmu poté, co jí začaly chodit nechutné zprávy a fotografie.

Proto nyní žádá satisfakci. Je ale otázkou, jestli k soudu obvinění skutečně dorazí, ještě před pár dny si podle fotek na sociálních sítích totiž užívali luxusní dovolenou ve Spojených arabských emirátech.



Pár měl být podle důkazů přichycen na kamerách v bance, kde Kristelová drží v ruce mobilní telefon a dává pokladníkovi pokyny k platbě. Řepka pak poplatek uhradil v hotovosti. Policie navíc zjistila, že na inzeráty někdo nechutným způsobem odpovídal z hotelu v Lucembursku, kde byl pár ubytovaný s fotbalovým týmem Amfora. Obžalovaným hrozí dva roky za mřížemi.



Řepka už v červenci u soudu, kam Kristelová nedorazila, řekl, že přiznává vinu ohledně jednoho inzerátu. Podle jeho slov mu ale Erbová před zveřejněním inzerátu volala a urážela ho. Jeho současná přítelkyně Kateřina Kristelová navíc s případem údajně nemá nic společného, což ale vyvrací právě kamerový záznam.



Bývalý fotbalista se se svou exmanželkou v minulosti už několikrát soudil kvůli neplacení alimentů na syna Markuse. Protože mu neposílal vyměřenou měsíční částku a dluh vzrostl na stovky tisíc korun, napařil mu soud 180 hodin veřejně prospěšných prací.