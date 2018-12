Rodiče nemocné Haničky z Mise: Chemoterapie přinesla komplikace

Rodině se změnil život od základů a rozhodně k lepšímu! A hned se pochlubili horkou novinkou. "Čekáme dalšího člena týmu, páté dítě," prozradil Petr. Jestli to bude holčička, nebo chlapeček, si ale nechali pro sebe.

I stav nemocné Haničky se po natáčení výrazně zlepšil. "Má před sebou poslední dvě chemoterapie, po Vánocích to má odbyté a prognóza je dobrá. Doufáme, že z nejhoršího je venku," oddychli si rodiče. Náročná léčba se na ní přesto podepsala. "Bohužel chemoterapie a léčba jí přivodili neuropatii v končetinách. Ruce a nožičky má ztuhlé, ale to rozcvičíme," doplnil Petr.

Z domu je celá rodina nadšená, nejvíc ale z pokoje pro Haničku. "První, co mě napadlo, bylo, že se tady bude skvěle žít dětem. Konečně mají pořádný domov. Já bych se k tomu taky dopracoval, ale třeba za 30 let. Máme pokoj navíc, když se Hanička vrátila z nemocnice, byla izolována od ostatních, což bylo super. Tu onkologickou léčbu může strávit tam," popsal Petr.

Byl to právě Petr, který trávil s Haničkou dny v nemocnici. Kvůli tomu si zatím nenašel zaměstnání. Naštěstí má rodina finanční rezervy z minulosti. I jeho stav se od natáčení zlepšil, to mu přitom dávali jen dva roky života. "Za dva měsíce jsem shodil asi deset kilo, to se pozitivně promítlo do cholesterolu. Dostal jsem velkou pochvalu od kardiologa. Pokud v tomhle trendu budu pokračovat, prý se možná dožiju i důchodu. Přestal jsem jíst víc, než potřebuju, nejím večer, přestal jsem pít tolik piva," popsal.

A zdravotní stav se díky novému domu bez vlhka a plísně zlepšil také ostatním dětem. Honzík trpěl kvůli nevyhovujícímu bydlení astmatem, poslední měsíc už ale nepotřebuje respirátor. Marušce se zase zlepšila chronická laryngitida.

Rodina byla moc vděčná lidem z vesnice, kteří jednak pomohli při stavbě a na rodinu také uspořádali sbírku. "Doufáme, že to přispěje k tomu, abychom si skamarádili s lidmi, se kterými tu bydlíme. Bereme to tak, že nás ve vesnici přijali," zakončili rodiče.

