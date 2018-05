Schizofrenik se vyhnul trestu za vraždu, v léčebně užíval drogy!

Velmi nebezpečného muže okresní soud v Kroměříži poslal z psychiatrické léčebny do zabezpečovací detence. 30letý muž zabil podle policie velmi brutálním způsobem svou sestru. Stalo se to ve Zlíně. Jenomže lékařské posudky ukázaly, že byl v době činu nepříčetný. Nemůže tak skončit ve vězení.

V domě nedaleko centra Zlína se vraždilo tři týdny před vánočními svátky roku 2015. Podle kriminalistů tam tehdy muž ubodal svoji příbuznou a utekl. "Vzal kuchyňský nůž a osmadvacetkrát bodl svoji sestru především do oblasti hrudníku," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

reklama

"Začala se sem sjíždět policie, auto tady stálo, sanitka přijela, policie se dostala přes balkon do toho bytu," popsala v prosinci 2015 obyvatelka paneláku, kde k vraždě došlo. "Měl takový zvláštní pohled, bylo vidět, že s ním něco je," doplnil další soused.

Po ženě chtěl její bratr údajně peníze. Když je nedostal, spor měl vyřešit vraždou. Místo za mřížemi ale skončil v kroměřížské psychiatrické léčebně. Posudky lékařů prokázaly, že trpí schizofrenií. Nařízenou léčbu ale dlouhodobě ignoruje.

Navíc začíná být pro své okolí velmi nebezpečný. "To riziko je velmi vysoké, když ho znalci škálovali, tak to bodové hodnocení vyšlo na 34 bodů ze 40," prohlásil soudní znalec v oboru zdravotnictví Pavel Vanek.

Zarážející je, že i když je v léčebně přes dva roky, a to dokonce na uzavřeném oddělení, není problém, aby si obstaral drogy. Dnes u soudu přiznal, že naposledy včera kouřil marihuanu. "Potvrdilo se, že dealoval návykové látky a sám je i užíval v prostorách psychiatrické léčebny," potvrdil státní zástupce Roman Kafka.

Jak je možné, že se marihuana dostane na uzavřené oddělení kroměřížské psychiatrie, se TV Nova chtěla zeptat vedení. To se ale nepodařilo, ředitel na telefonát neodpovídal.

"Zvyšuje se riziko násilného chování do budoucna, zhoršuje to základní duševní onemocnění," vyjmenoval nevýhody užívání drog u psychicky nemocných Vanek. Podle odborníků se dokonce nedá vyloučit, že by mohl zopakovat čin z prosince roku 2015. I proto ho soud poslal do zabezpečovací detence.