Sezóna chřestu je tady. Připravte si z něj celé menu! RECEPTY

Nejen, že chřest skvěle chutná, ale je také obrovským zdrojem vlákniny, kyseliny listové a vitamínů A, C, E a K. Je také bohatý na glutathion, antioxidant, který chrání proti rakovině a stárnutí. V neposlední řadě slouží jako přírodní diuretikum, které zabraňuje zadržování tekutin v těle a působí proti vysokému krevnímu tlaku. A v neposlední řadě je také afrodiziakem!

Předkrm

Chřest ve slanině a listovém těstě

Suroviny:

zelený chřest, anglická slanina, listové těsto, špetka soli, vejce

Postup:

Chřest oloupejte a krátce povařte ve slané vodě (přibližně 3 minuty). Opláchněte studenou vodou a nechte okapat. Chřest zabalte nejprve do slaniny a poté omotejte proužkem listového těsta. Potřete vajíčkem a pečte při 180 °C asi 20 minut.

Polévka

Chřestové Veloute se zastřeným vejcem a jarními bylinkami (převzato z Doma.cz)

Suroviny:

svazek bílého chřestu (500 g), 3 lžíce másla, 3 lžíce hladké, mouky, 750 ml vývaru z vařeného chřestu, sůl, špetka muškátového květu nebo oříšku, 150 – 200 ml smetany, na každou porci 1 ks zastřeného vejce, jarní bylinky (pažitka, petrželka)

Postup:

Nejprve uvařte chřest. V hrnci na polévku rozpusťte máslo a přidávejte hladkou mouku, ze které na másle připravíte světlou jíšku. Rozřeďte ji prochladlým chřestovým vývarem a dobře promíchejte, až bude polévka úplně hladká. Podle chuti osolte a přidejte muškátový květ či oříšek a zvolna provařte. Když je polévka hladká, přidejte pokrájený chřest, povařte a rozmixujte tyčovým mixérem. Polévku prolijte přes cedník a zjemněte přidáním smetany a másla. Hlavičky chřestu orestujte na másle, poslouží jako dekorace. Na střed každého talíře do veloute položte jedno čerstvé zastřené vejce a najemno nakrájenou pažitku a hladkolistou petrželku.

Jak připravit zastřené vejce: Do vařící osolené vody přidejte 1-2 lžíce octa a snižte teplotu. Vejce si vyklepněte do naběračky a vložte do vody, kterou udržujete těsně pod bodem varu. Vařte 3-4 minuty.

Hlavní chod

Steak s chřestem a holandskou omáčkou

Suroviny:

maso na steak dle vlastního výběru

Omáčka: lžíce bílého vinného octa, 2 ks žloutku, 120 g másla, citronová šťáva

Příloha: zelený chřest, sůl, žíce másla, 250 ml bílého vína, 2 lžíce cukru

Postup:

Maso na steak si očistěte, osolte, opepřete a potřete olivovým olejem. Nechte asi půl hodinu odležet při pokojové teplotě. Poté zprudka opečte na dobře rozpálené pánvi. Chřest oloupejte a odřízněte dřevnaté konce, nakonec stonky svažte dohromady. Vodu s bílým vínem, solí, cukrem a máslem přiveďte k varu, vložte chřest a vařte 3 -5 minut. Poté chřest zchlaďte studenou vodou a nechte okapat.

Příprava holandské omáčky: V misce šlehejte žloutky s trochou vinného octa tak dlouho, až se hmota zdvojnásobí. Potom vezměte tuto misku a dejte ji na hrnec s horkou vodou (voda nesmí vařit, miska se nesmí vody dotýkat). Za stálého šlehání přidávejte do vajec rozpuštěné máslo. Pokračujte ve šlehání, dokud hmota nezhoustne a nezdvojnásobí se její množství. Sundejte z ohně, zašlehejte sůl a pepř a citronovou šťávu. Pokud byste měli omáčku příliš hustou, zašlehejte do ní pár kapek horké vody.

Dezert

Chřestovo-jahodový závin s rebarborou (převzato z Doma.cz)

Suroviny:

Závin: 400 g čerstvých jahod, 400 g vařeného bílého chřestu, 100 g mletých mandlí, 80 g krystalového cukru, mletá skořice, listové těsto, 100 g hrubé mouky, 100 g másla, 100 g, krupicového cukru, žloutek na potření těsta

Karamelizovaná rebarbora: 4 stonky rebarbory, 400 g jahod, krystalový cukr, čerstvá máta

Postup:

V míse smíchejte nakrájené jahody, nakrájený vařený chřest a mleté mandle. Dochuťte cukrem a skořicí. Z hrubé mouky, másla a krupicového cukru si připravte drobenku. Těsto lehce rozválejte, rozdělte na něj připravenou směs jahod a chřestu a zabalte. Potřete žloutkem, posypte drobenkou a pečte při 190 °C do zlatova.

Oloupejte omytou rebarboru a pokrájejte na menší kousky. Na pánvi rozpusťte máslo, orestujte na něm kousky rebarbory, zasypte cukrem a nechte zkaramelizovat. Přidejte nakrájené jahody a pomalu za občasného promíchání je rozvařte. Ke konci přidejte na dochucení nasekanou mátu. Upečený závin servírujte ozdobený mátou a přelitý ovocnou omáčkou z rebarbory a jahod.