Trump může dostat Nobelovu cenu! Nominovalo ho Japonsko

Japonský premiér Šinzó Abe nominoval na Nobelovu cenu za mír prezidenta USA Donalda Trumpa. O nominaci ho prý měla požádat americká vláda- ta to ale popírá. Lhůta pro navrhování kandidátů vypršela 31. ledna. Jména letošních laureátů budeme znát až v říjnu.

O Nobelovu cenu za mír bude letos bojovat 304 kandidátů. Mezi nimi i prezident Spojených států Donald Trump. Toho navrhl japonský premiér Šinzó Abe, který do Bílého domu zaslal kopii nominačního dopisu.



"Myslím, že to už můžu prozradit. Předseda japonské vlády Šinzó Abe mi dal překrásnou kopii dopisu, kterým mě nominoval na Nobelovu cenu za mír. Řekl, že si mě váží a požádá komisi, aby mi cenu dala," uvedl prezident Donald Trump.

Trump si nominaci vysloužil za loňský summit v Singapuru s vůdcem Severní Koree Kim Čong-Unem. "Prezident Trump intenzivně pracuje na denuklearizaci KLDR a japonská vláda jeho kroky podporuje," vysvětlil Yoshihide Suga, hlavní sekretář japonské vlády.

Podle informací japonských médií požádala Abého o nominaci Trumpa vláda USA. Bílý dům to ale nekomentoval.

Pokud by Donald Trump Nobelovu cenu míru získal, stal by se pátým laureátem z řad prezidentů USA. V roce 2009 ji obdržel také Barack Obama. Jeho ocenění vyvolalo ve světě řadu kontroverzí - mnozí soudili, že je 44. prezident ve funkci moc krátce na to, aby si cenu zasloužil.

Podobnou vlnu nevole vyvolalo i jméno laureáta za rok 2012. Tehdy ji obdržela Evropská unie. A to za její roli při sjednocování kontinentu. Ocenění zpochybňovali hlavně evropští protiunijní politici, například jeden ze strůjců brexitu Nigel Farage.

V roce 1994 pak kvůli laureátovi Nobelovy ceny za mír Jásiru Arafatovi okamžitě rezignoval jeden ze členů Nobelova výboru. Arafat získal cenu za snahu vyjednat mír mezi Izraelem a Palestinci, ačkoliv se mu nepovedlo dosáhnout žádné životaschopné dohody. Organizaci pro Osvobození Palestiny, jejímž byl šéfem, navíc Západ léta považoval za teroristickou organizaci.