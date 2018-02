Úchvatná podívaná: Z trubky stříká voda, tvoří ledový skvost

Už z dálky je vidět a svítí do okolí. Ledová masa obepíná několik stromů do výšky zhruba pěti metrů. Kouzelné místo by v polích daleko za posledními lovětínskými domy čekal jen málokdo.

Ledový unikát je tu díky staré zemědělské trubce, ze které stříká voda. Podle místních jde o starý vodovod, který tady fungoval na salaši.

Zemědělci na trubku při rušení pastvin před lety jaksi zapomněli. Tryskající voda na stromech namrzá a vytváří úchvatnou podívanou. Za Lovětínským ledovcem, jak se obřímu ledovému stalagmitu říká, rok co rok míří lidé ze širokého okolí.

Místní uzavírají sázky, jak mohutný letos monument bude a jestli překoná ty z předešlých let. Zatím to ale vypadá, že letos rekord nepadne. Třeba dnes byly dva stupně nad nulou a krápník začíná pomalu tát. O moc lepší to přitom s mrazy podle předpovědí nebude ani v dalších dnech - kdo ho chce tedy vidět ledovec v plné kráse, musí si pospíšit.