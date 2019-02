V Česku chybí důležité léky! K dostání budou na jaře. PŘEHLED

Česko se potýká s výpadkem dalších léků. Poté, co lékárny hlásily chybějící Vigantol, neseženete momentálně ani mast Framykoin. Má totiž dlouhodobý výpadek a dodávky by měly být obnoveny v květnu. Z trhu však zmizel i další důležitý lék Wellbutrin, který používají lidé při poruchách pozornosti nebo pocitu smutku.

Lékárny se v posledních dnech potýkají s výpadky několika léků. Například Vigantol, který používají miminka pro doplnění vitaminu D, není dostupný kvůli problémům se stabilitou roztoku po přestěhování výroby. Problém však nepostihl jen Českou republiku, ale i další evropské země. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) by dodávky mohly být obnoveny letos v květnu.

Dlouhodobě v lékárnách chybí také mast Framykoin, která se používá na různá kožní onemocnění. Mast předepisuje lékař a obsahuje kombinaci antibiotik. Tento přípravek si pacienti nemohou pořídit už od prosince loňského roku. Podle informací SÚKL došlo k výpadku kvůli výrobním důvodům. V lékárnách by se mohl opět objevit 30. dubna.

"4. prosince jsme nahlásili výpadek SÚKL. Je to proto, že jsme si pořídili novou výrobní linku, která nás stála zhruba dva miliony eur. V lednu provedl SÚKL audit a nebyly odhaleny žádné nedostatky, takže věříme, že do čtyř týdnů se přípravek zase začne vyrábět," uvedla mluvčí Zentivy Lucie Šabíková.

Jako nahrazující lék SÚKL uvádí mast Fucidin nebo Bactroban, které mají jiné složení léčivých látek, ale stejné účinky jako Framykoin. Zentiva doporučuje, aby se lidé v případě alternativního přípravku, obrátili na lékaři či lékárníky.

Podle deníku.cz však v Česku chybí další dva léky, a to Wellbutrin a Elontril. Antidepresivum Wellbutrin se používá při potížích s poruchou pozornosti nebo tlumí smutek. V Česku ho užívá více než 43 tisíc lidí. Lék není na trhu dostupný už od začátku ledna.

"Výrobce ukončil dodávky léku z důvodu útlumu výroby. To je skutečnost, kterou bohužel ani Státní ústav pro kontrolu léčiv neovlivní. Jedná se o čistě obchodní rozhodnutí výrobce," potvrdila výpadek Deníku mluvčí lékového ústavu Barbora Peterová.

Jako náhradu by lidé mohli použít stejně účinný Elontril. Jenže ten chybí v lékárnách také. "Jakkoliv nás výrobce ještě před koncem roku ujišťoval, že je léku dostatek a zájem distributorů je nízký, i tento lék nakonec vypadl, a to z důvodu nedostatečné výrobní kapacity," dodala Peterová. Lék by měl být k dostání až v březnu.

SÚKL momentálně jedná o tom, jak náhradní lék do Česka dovést. Mělo by se sem však dostat podle Deníku jen 5,5 tisíce balení, což nedoplní potřebné množství. "Prosíme proto lékaře, aby – pokud je možné převést pacienta na jinou léčbu -, tak učinili," uvedla mluvčí ústavu Peterová.

