Výbuch v karvinském dole má jednu oběť, 10 havířů se pohřešuje

Čelechovský uvedl, že veškeré práce pod zemí byly zastaveny, pracovní čety co nejrychleji vyjíždějí z podzemí na povrch. Na místě zasahuje velké množství báňských záchranářů, kteří prohledávají podzemí.

Po 21. hodině mluvčí na dotaz TN.cz upřesnil, že nejméně jeden člověk zahynul, deset havířů se zranilo a přibližně deset dalších se pohřešuje. Metan vybuchl těsně po čtvrt na šest odpoledne.

Karvinský deník uvedl, že na místě je podle neoficiálních informací až pět mrtvých a dvakrát tolik zraněných havířů.

Moravskoslezští záchranáři kolem 21. hodiny převzali do péče tři zraněné horníky. První z nich byl spíše otřesený po výbuchu, záchranáři jej převezli do nemocnice. "Na místo zamířil i vrtulník. Další dva horníci jsou popálení, jeden v menším rozsahu, druhý ve větším. Po ošetření je vrtulník transportoval do nemocnice na popáleninové centrum," řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Podle něj je možné, že v hlubině, kde k výbuchu došlo, je další skupina horníků. Později Humpl uvedl, že "pozemní" záchranáři už na místě nezasahují a čekají na případnou prosbu o pomoc od svých báňských kolegů.

Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát. OKD letos vytěží okolo pěti milionů tun uhlí. V současnosti těží ve dvou dolech. Důlní závod 1 vznikl k 1. lednu 2015 sloučením původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná. Důlní závod 2 vznikl k 1. lednu 2015 přejmenováním původního Závodu Důl ČSM a nachází se ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou oblastí: Sever a Jih. Dobývací prostor je v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz.