V Německu řádilo i tornádo! Bylo nebezpečně blízko českých hranic

Silný větrný vír se měl objevit na hranici s Českem v okrese Erzgebirgskreis, který leží na úpatí německé strany Krušných hor.

"Volali nám lidé, že je tam tornádo," potvrdil německému TAG24 mluvčí místních hasičů s tím, že v oblasti doslova odlétaly střechy z budov a některé stavby nevydržely silné poryvy větru.



Vichřice má v Německu bohužel také první a zatím jedinou oběť - 78letou ženu, na kterou spadl strom v kempu v okrese Bamberg. Strom spadl i na teprve čtyřletého chlapce v Bádensku-Württembersku, který nyní s velmi vážnými zraněními bojuje o život v místní nemocnici.

Never seen such a heavy storm shaking our house. We lost quite some roof tiles. Neighbors got a tree on the roof, which is now removed by the fire brigade. Definitely a new level of weather extreme in this place. No one got hurt. #sturm #fabienne #climatechange pic.twitter.com/xH9400LfhP