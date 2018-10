Voják Tomáš měl dvě děti a miloval psy. Doma za něj zapalují svíčky

Vznik jednoho pietního místa ve vestibulu radnice v Hrádku nad Nisou inicioval starosta města Josef Horinka, který se se zesnulým vojákem dobře znal.

"Tomáš Procházka, dobrý kamarád, parťák, chlap do nepohody, letitý účastník kynologické soutěže O pohár Kristýny, psovod VÚ Chotyně, nás bohužel navždy opustil při plnění svých vojenských povinností na misi v dalekém Afghánistánu," napsal na facebooku starosty Hrádku.

"Kdo chcete vzdát tichou čest jeho památce a zavzpomínat na Tomáše, můžete mu ve vestibulu hrádecké radnice zapálit svíčku nebo přinést kytičku. Za pozůstalé i město Hrádek nad Nisou děkujeme," dodal starosta.

Tomáš si v Hrádku postavil dům. Zůstaly po něm dvě děti. Na misi odjel 28. srpna. Byl to už jeho čtvrtý turnus v Afghánistánu. Nadšený milovník psů se věnoval kynologii i v armádě, jejíž příslušníkem byl 17 let. Jeho jednotka, u které sloužil čtrnáct let, se věnuje výcviku hlídkových psů a psů určených na vyhledávání výbušnin nebo drog.

"Byl to obrovský profesionál, obrovský srdcař, hlavně ve vztahu ke služebním zvířatům, výborný společník a kamarád," vzpomíná na zesnulého Tomáše jeho velitel podplukovník Andrej Vítek.

Podle ozbrojených sil byl v době útoku na korbě Toyoty společně se svým služebním psem. Cílem nebyla přímo česká jednotka, ale koaliční vojáci sloužící na společné základně Šindánd. Útočníkem by měl být jeden z afghánských vojáků.

"Byl to výborný kluk a VELKEJ pejskař. Bude mi chybět. Držte se a bojujte dál," vzkázal vojákům Tomášův kamarád Libor.

V Afghánistánu zemřeli letos tři další čeští vojáci. Jejich rodiny si v neděli na Pražském hradě převezmou medaile Za hrdinství. Tomáš Procházka bude zřejmě oceněn příští rok. Jeho tělo přepraví armáda do vlasti ve středu. S rodinou teď vojáci domlouvají detaily posledního rozloučení. Ministr obrany zabitého vojáka povýší in memoriam na štábního praporčíka.