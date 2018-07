Cihly, dlažba, beton. Stavařům chybí materiál, lidé čekají i měsíce

Česko zažívá stavební boom. Paradoxně ale kvůli tomu musejí stavební firmy řešit velké problémy. Výrobci totiž nestačí dodávat na stavby a do prodejní sítě materiál. Čekací lhůty jsou i několik měsíců. Problémy s výrobními kapacitami mají hlavně betonárky.

Pan Marek z Jihlavy teď dostavěl dům. Chce si u něj vybudovat ještě terasu. Jenže musí počkat. Není materiál - hlavně dlažba. "To, co jsme si vybrali, je na objednávku nejdřív za měsíc, skladem není nic," krčí rameny Jiří Marek.

A potíže mají i stavební firmy, které si zavčas dopředu neobjednaly to, co potřebují. Nedostatkové zboží na stavbách jsou hlavně dlažby, cihly, těsnící materiál a prakticky vše, co je vyráběné z betonu.

"Máme kapacity naplněné zakázkou až do konce roku, což je situace nebývalá a v některých segmentech máme zakázky už i na příští rok," říká ředitel jihlavské betonárky Tomáš Váňa.

Za vše prý může stavební boom, který teď v letních měsících nastartovala česká ekonomika. Ta je teď v mimořádně dobré kondici a tak se staví o sto šest. Hlavně dálnice, mosty, silnice. Opravují se i školy a takovéto velké stavební projekty mají přednost. Ty menší musí počkat.

Problém je i v tom, že někteří výrobci stavebních materiálu po hubených letech omezili kapacity. Na některé druhy stavebních materiálů se tak čeká i několik měsíců.

Odborníci odhadují, že problémy s pokrytím veškeré poptávky na trhu budou mít výrobci stavebních materiálů až do konce roku.