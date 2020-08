17 odběrových míst, velká kapacita. Lidé i tak čekají na testy řadu hodin

"Jsem tady, protože mě vytrasovali, že jsem se potkal s někým, kdo je pozitivní." "Dneska mi psal kamarád, že je pozitivní, i když bez příznaků, ale já jsem s ním byl celý víkend," popsali dva oslovení čekající.

Tito lidé čekají dlouhé hodiny na Václavském náměstí, kterým proudí davy ostatních lidí. Včetně zahraničních turistů. Přednost při testování nemají ti, kteří testy potřebují, aby věděli, zda nemusejí do karantény, ale ti, kteří si za testy připlatí.

"Tady desítky lidí jdou přednostně a člověk tady čeká hodiny na sluníčku bez laviček. Nechápu," zlobí se čekající. "Kdybych věděla, že to tady takhle probíhá, tak bych si to zaplatila. Netušila jsem, že to bude takhle na dlouho," povzdechla si jiná žena.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se jedná o soukromou firmu, která může určovat pořadí. Nikdo jí nemůže nařídit, koho má vzít přednostně. "Občas se tam fronta tvoří, my jsme to několikrát sledovali, ale není nijak dramatická," tvrdí šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová.

Ve dvě hodiny odpoledne navíc systém naplnil svou kapacitu a přestal zájemcům dočasně pořadová čísla přidělovat. Za půl hodiny bylo odbaveno jenom sedm lidí, dalších minimálně padesát přitom stále čekalo.

V Praze počet aktuálně nakažených koronavirem vzrostl tento týden o 701 lidí. Nejvíce jich přibylo ve středu a to 212. S nemocí Covid-19 pak zemřeli během týdne tři pacienti.