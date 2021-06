30 až 86 %. Účinnost vakcín proti mutacím se hodně liší, varuje Prymula

Koronavirus se nevzdává a vytváří stále nové mutace. Obavy nyní budí hlavně indická mutace, které se nově říká mutace delta. Ta se sice ve světě teprve rozjíždí, ale experti už varují před její novou verzí, tzv. deltou plus. Tyto mutace jsou nakažlivější a odolnější proti vakcínám. Podle epidemiologa Romana Prymuly je velký rozdíl, jakou máte vakcínu.

Celý svět s obavami sleduje situaci v Indii, kde se před pár měsíci objevila varianta covidu-19 nazvaná delta. Právě ta nyní řádí ve Velké Británii, která patří mezi očkovací premianty. Země kvůli ní čelí prudkému nárůstu případů a musela odložit plánované rozvolnění.

Experti z Indie už teď ale varují před možná ještě horší variantou, které říkají delta plus. Podle indického ministerstva zdravotnictví varianta koronaviru delta plus vykazuje ještě vyšší míru nakažlivosti.

Právě vysoká míra nakažlivosti je velkým problémem. "Delta se šíří asi v 80 zemích světa a je intenzivnější než původní mutace. Je schopná nakazit asi o 70 % více lidí než původní virus," upozornil bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středeční Snídani s Novou.

V některých zemích už delta vytlačila předchozí mutace alfa, beta či gama a je dominantní. Jde například o Velkou Británii, Rusko či Portugalsko. Právě tyto země nyní bojují s velkým nárůstem případů.

Kromě vysoké nakažlivosti je totiž mutace delta odolnější proti vakcínám. Problémem je hlavně nedokončené očkování. "Ukazuje se, že vakcíny mají proti této mutaci nižší účinnost. Po první dávce se účinnost pohybuje jen kolem 30 % bez ohledu na vakcínu," varuje Prymula. U druhé dávky je pak poměrně velký rozdíl, jakou vakcínu člověk dostal. "Vakcína firem Pfizer/BioNTech má účinnost asi 86 %, u AstraZenecy je to kolem 60 %," dodal epidemiolog.

Nové mutace navíc postihují více mladší generaci, u které je zájem o očkování menší než u nejstarších. S deltou plus by navíc mohlo být ještě hůř. "Je tam předpoklad, že by mohla být ještě méně kryta vakcínami než původní delta mutace. Na druhou stranu je zatím ve světě pouze asi 20 případů, ale musíme ji brát v potaz. Potenciál šíření je velký," myslí si Prymula. Důležité je podle něj testování a sekvenování.

Pozitivní zprávou zůstává, že i přes velký nárůst případů ve Velké Británii nemocní lidé neplní nemocnice. Vakcíny je totiž ochrání před těžkým průběhem a nutností hospitalizace.