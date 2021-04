Agrofertu jde o 155 milionů korun. Česko se kvůli nim chce soudit

Evropská komise došla k závěru, že premiér Babiš dál ovládá společnost Agrofert, a tudíž je ve střetu zájmů, protože spolurozhoduje o směřování unijních peněz. Ministryně pro místní rozvoj je ale stejně jako premiér přesvědčena o tom, že vše je v souladu se zákonem.

"V tuto chvíli proti sobě stojí dva právní názory, které může rozhodnout pouze nezávislý soud. České orgány zastávají právní názor opřený o argumenty zaslané Evropské komisi, že k porušení předpisů nedošlo," uvedla Dostálová.

Česko sice nebude muset vracet unii žádné peníze, protože ta je ještě neproplatila, ze státní kasy ale dotace firmám Agrofertu už odešly.

"Hraje se o to, zda budou muset některé fimy, které čerpaly peníze z dotací, vracet peníze do České republiky. Bavíme se zde o projektech za 285 milionů. Z nich zatím bylo proplaceno 155 milionů korun a o ty se teď hraje," uvedl ekonom Štěpán Křeček.

"My jsme přesvědčení, že žádný střet zájmů neexistuje. Pan Babiš učinil vše, co po něm české právo vyžadovalo, a my věříme, že se Evropská komise mýlí. Podle nás ten audit stále není uzavřený a probíhá diskuze o dalších krocích," řekl mluvčí skupiny Agrofert Karel Hanzelka.

Opozice nicméně požaduje, aby Agrofert peníze vrátil. "Stát by měl vymáhat ty peníze, které byly vyplaceny v rozporu se zákonem. Evropský audit potvrzuje, že premiér je ve střetu zájmu," uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

"My od počátku říkáme, že pokud Andrej Babiš porušuje zákon, mají to posuzovat české soudy. Proto nevíme, zda zákon porušil či ne. V případě, že by porušení zákona bylo, tak je potřeba ty peníze navrátit," myslí si Tomio Okamura (SPD).

"Teď už nezbývá nikdo, kdo by řekl, kdo z těch dvou stran má pravdu. Jediná cesta je získat názor nezávislého soudu," uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Daniela Grabmullerová.

Právníci mají ze sporu obavu. "Mohlo by to vést k tomu, že by se mohlo jednat o spor mezi Českem a EU. Protože Česká republika bude mít pocit, že podle svých předpisů může vyplácet dotace, ale EU podle jejích předpisů bude říkat, že ty dotace vyplácet nemůže," řekl právník Pavel Kraus.

Podle právníků by takový spor mohl trvat i déle než pět let