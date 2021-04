Američtí vojáci opustí Afghánistán později, symbolicky k 11. září

Armáda Spojených států odejde z Afghánistánu k 11. září, dvacet let po teroristických útocích na USA, kvůli kterým její mise začala. Joe Biden tak nedodrží termín stažení 1. května, k němuž se zavázal jeho předchůdce Donald Trump. Zase je to ale termín konečný, který nebude záviset na situaci v asijské zemi.

Prezident Biden už prodloužení pobytu několikrát naznačoval, mimo jiné kvůli pokračující misi spojenců z NATO a nekončícímu násilí v Afghánistánu. Oficiálně má Bílý dům nový termín oznámit ve středu, američtí novináři o něm s odkazem na nejmenované zdroje informovali s předstihem.

Z Afghánistánu již část amerických vojsk odešla po dohodě Trumpovy vlády s islamistickým hnutím Tálibán, které přislíbilo mírová jednání s afghánskou vládou a přerušením kontaktů s Al-Káidou a podobnými radikálními uskupeními. Bidenova administrativa však s obojím není spokojena.

Prodloužení termínu o čtyři měsíce tak může opět konflikt vyostřit, je zde riziko odvetných útoků Tálibánu. Vedení armády považovalo 1. květen za předčasný kvůli nelepšící se bezpečnostní situaci a nutné koordinaci stahování vojáků se spojenci z NATO, kteří v Afghánistánu rovněž působí. V současné chvíli je zde oficiálně 2500 amerických vojáků, stovky dalších údajně provádějí tajné a protiteroristické operace.

Datum stažení 11. září je symbolické, po teroristických útocích na New York a Washington americká mise začala, neboť akce byla podle zpravodajských služeb plánována a řízena z Afghánistánu. Američanům se podařilo ochromit Al-Káidu a zlikvidovat jejího vůdce Usámu bin Ládina. Za dvacet let války zahynulo 2200 amerických vojáků, přes 20 tisíc utrpělo zranění. Mise stála odhadem bilión dolarů.

Zářijový termín odchodu, který bude postupný a má začít na jaře, je konečný a bezpodmínečný. Pokud by ho Američané podmiňovali mírem, mohli by podle analytiků v Afghánistánu zůstat navždy. Další osud chudé hornaté země je tak, stejně jako posledních mnoho desítek let, značně nejistý.

