Arenberger: Česko si začne uznávat potvrzení o očkování s jinými zeměmi

Vzájemné uznávání se podle slov ministra zdravotnictví bude týkat Polska, Maďarska, Německa a Rakouska. Se Slovenskem prý jednání ještě probíhají.

Spolupráce s okolními státy bude založena na diplomatických nótách, které jeho resort chystá ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Jednání podle něj nebyla úplně snadná, protože "třeba Maďarsko vydává tu kartičku už po první dávce." Navíc Maďaři očkují i ruskou vakcínou Sputnik V a očkovacími látkami z Číny, které dosud neschválila Evropská léková agentura EMA.

Dosud se cestování řídí mapou, na níž jsou země rozdělené do několika stupňů rizika a to určuje i povinnosti těch, kteří se odsud vracejí - ty mohou zahrnovat povinnost podstoupit antigenní či PCR test nebo se po návratu do ČR samoizolovat a také vyplnění speciálního formuláře.

Oznámení přichází v den, kdy premiér Andrej Babiš domluvil na schůzce se zástupci sportovní obce velké rozvolnění i v této oblasti života. Obnovit se mají také amatérské sportovní soutěže.