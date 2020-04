Babiš uvažuje o prodloužení stavu nouze, politici se neshodnou

Do úterý mají ministři odevzdat premiérovi podklady, díky kterým by měl obhájit před Sněmovnou prodloužení nouzového stavu. Ministr vnitra a zároveň šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) si myslí, že je to nutné. Premiér, někteří další ministři a také například epidemiolog Prymula dospěli k názoru, že k tomu aktuálně není důvod. Vláda se ale dohodne až na základě odborné diskuze.