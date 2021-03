Babiš promluvil o rozvolňování. Řekl, jak to bude v létě s dovolenými

Den před klíčovým hlasováním o nouzovém stavu předseda vlády Andrej Babiš (ANO) promluvil o rozvolňování. Hlavní podmínkou podle něj je dodržování opatření během Velikonoc. Když se lidé smíří s lockdownem, život by se mohl vrátit do normálu v létě, uvedl premiér. Na kontě má však už několik slibů spojených s uvolňováním, které se nikdy nesplnily.

Česko by se mohlo v červenci vrátit do normálního režimu. Lidé ale musejí během Velikonoc dodržovat opatření a omezit nebo úplně vypustit setkávání s blízkými. Ve čtvrtek to prohlásil premiér Andrej Babiš.

Podle něj bude v letních měsících opět běžné vyrazit si na dovolenou. "Věřím, že to přes Velikonoce dáme a v červenci se vrátíme do normálu. A v létě dovolená. Vydržme to. Prosím o zodpovědnost a solidaritu," napsal na twitteru.

"Vím, že je to teď pro všechny těžké. I pro mé blízké, taky mi nadávají. A daleko těžší je to pro vás, kdo máte doma děti, nebo jste osamělí. Soucítím s vámi," doplnil.

Babiš ale neřekl, jak přesně chce návratu do normálu docílit. Před nedávnem zmínil výrazné navýšení kapacity očkování, v dubnu by mohlo vakcínu dostat až 100 tisíc lidí denně. Třeba tento týden ji ale každý den zatím dostává méně než 40 tisíc lidí.

Zatím není jasné, zda vláda vůbec během velikonočních svátků bude schopná udržet současný nejtvrdší lockdown. Poslanecká sněmovna v pátek hlasuje o prodloužení nouzového stavu a Babišův kabinet, který žádá dalších 30 dní, podporu nemá. Opozice se chtěla domluvit na kompromisu, na středečním jednání s premiérem však k žádnému nedošlo.

Lidé premiérově předpovědi příliš nevěří. Nebyla by totiž první, která se nevyplnila. Na konci února na tiskové konferenci zaznělo, že přísný lockdown bude trvat pouze tři týdny. Momentálně jsme už ve čtvrtém. Stejně to bylo i s otevřením škol. Do lavic se žáci měli vrátit už několikrát, naposledy začátkem března, zatím se to však nestalo.

Konec lockdownu je blíž, Babiš se s opozicí zatím nedohodl: