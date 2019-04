Babiš: Kupec huti ArcelorMittal se nezdá důvěryhodný. Stát má zájem

Prodej ostravské huti ArcelorMittal posvětila minulý týden Evropská komise. Firmu spolu s dalšími dceřinými hutěmi by měla získat britská společnost Liberty House. Evropská komise zkoumala, zda prodejem nebude porušena hospodářská soutěž.

Dospěla ale k závěru, že britská firma je schopna ArcelorMittal financovat bez většího zadlužení, a je tedy vhodným kupcem.

Připomínky k předání ostravské huti novému vlastníkovi měli totiž jak odboráři, tak premiér Andrej Babiš. Panovaly obavy, jestli po prodeji společnost bude nadále plnit investiční plán a nebude ohrožena výroba.

Ve středu ale předseda vlády při debatě ve Sněmovně řekl, že se mu britská společnost nezdá důvěryhodná. Majitelem by prý měla být taková společnost, která zachová zaměstnanost a do firmy bude investovat. Uvedl také, že pokud by se huť prodávala samostatně, měl by o koupi zájem stát.

Ostravská huť totiž není jediná, která mění vlastníka. Ze skupiny ArcelorMittal se prodává ocelárna v Rumunsku a fabriky v Itálii, Belgii nebo Lucembursku.

Arcelor Mittal je největší výrobce silničních svodidel v Česku. Předloni měla firma zisk přes 3 miliardy korun.