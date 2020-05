Babiš: Schillerové angličtina není tragédie. Kalousek ji taky moc neumí

Angličtina ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) není podle premiéra sice nejlepší, není to ale žádná zásadní tragédie. U předsedy vlády je podle něj znalost jazyků důležitější než u ministra financí. Nezapomněl zmínit, že ani bývalý šéf resortu financí Miroslav Kalousek nebyl v angličtině prý příliš zběhlý.

V uplynulých dnech Českem silně rezonovalo téma angličtiny ministryně financí Aleny Schillerové. Za své jazykové znalosti sklidila od veřejnosti posměch i kritiku. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se jí však v rozhovoru pro TV Nova zastal. "Já říkám, že nobody is perfect. Ne všichni jsme dokonalí," řekl.

"Možná to paní ministryně mohla lépe zkomunikovat. Ministři ale nerostou na stromech a paní ministryně je velmi pracovitá, obětavá, má tah na branku, takže má plno jiných vlastností. Tou angličtinou asi nevládne tak, jak by měla, ale učí se, takže já bych to neviděl jako zásadní tragédii. Udělala se z toho zase taková aféra," prohlásil premiér.

V souvislosti s jazykovými znalostmi státních představitelů Babiš zmínil i jeho tehdejší kritiku svého předchůdce Bohuslava Sobotky. "Je tu rozdíl mezi ministrem financí a premiérem. Když jsem kritizoval svého předchůdce, že neumí žádný jazyk, tak je to o tom, že my, premiéři a prezidenti, jsme na Evropské radě sami. Jsou tam s námi nějací dva úředníci, ale není tam se mnou žádný Čech," popisuje Babiš, jak to funguje při jednáních v Evropské unii.

Na celý rozhovor s premiérem Andrejem Babišem se můžete podívat zde:

"Samozřejmě je tam tlumočení, takže každý mluví, jak chce. Já občas mluvím francouzsky, anglicky, německy. Když je nějaká krize a všechno se vypne a přeruší, tak pak ale musíte mluvit. Ta technika není k dispozici," říká.

"U ministrů financí je to tak, že jsou tam dva. To znamená, že je tam ministr financí a další osoba, třeba velvyslanec. Mimochodem za pana Kalouska tam byl hlavně pan Povejšil, protože pan Kalousek taky údajně moc nemluví anglicky," nezapomněl se o opozičním politikovi z TOP 09 zmínit Babiš. "Samozřejmě ta angličtina je u ministra důležitá, ale není nezbytná," dodal.

V rozhovoru premiér promluvil i o nouzovém stavu, který úderem půlnoci končí. "Já myslím, že se nezmění nic. Důležité je, že do konce května se většina ekonomických opatření rozvolní. Otázkou jsou pak ještě velké akce. Jestli na léto epidemiologové povolí koncerty, to je na nich. Já o tom nechci spekulovat. Je to velká odpovědnost. Aby se nám nestalo, že přijde druhá vlna a všechno pokazíme," říká Babiš.

"Samozřejmě pokračují diskuze na vládě i s epidemiology. Musíme být zodpovědní, takže roušky uvnitř ano, ale taky musíme reagovat na situaci. Chápu ale, že jsou epidemiologové opatrní a myslím si, že jako vláda nepůjdeme proti jejich rozhodnutí," dodal.

Promluvil i o rozhodnutí epidemiologa Romana Prymuly skončit na postu náměstka ministra zdravotnictví. "Setkám se s ním. Je důležité, aby zůstal na ministerstvu. Byl významnou tváří, která se podílela na rozhodnutí o opatřeních. Budeme spolu mluvit o tom, aby ještě na té pozici zůstal," řekl a dodal, že k žádnému přemlouvání rozhodně nedojde.

Příští týden proběhne další jednání vlády, kde se podle Babiše budou řešit například hmotné rezervy státu, odpovědnost za chytrou karanténu či program Antivirus. "Ten nejspíš budeme muset prodloužit o několik měsíců, asi do konce srpna by to bylo potřeba," řekl.

Zrušení speciální otevírací doby pro seniory zatím ještě podle něj není na pořadu dne. "Senioři mají prioritu, nesmíme je ohrozit. Ze strany epidemiologů nepadlo zatím žádné stanovisko, že by se to mělo měnit," prohlásil.