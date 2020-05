Chorvatsko otevře turistům, ministr Vojtěch promluví o dalším uvolňování

108letá Američanka se uzdravila z nákazy

Silvia Goldsholl z amerického New Jersey se plně uzdravila poté, co jí byl minulý měsíc diagnostikován Covid-19. Informoval o tom guvernér státu New Jersey Phil Murphy. Zřejmě se tak jedná o nejstaršího pacienta, který se dokázal plně zotavit z nákazy.