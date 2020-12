Babiš se nechá naočkovat mezi prvními! Vakcínu dostane tento týden

V sobotu 26. prosince by měly do České republiky dorazit první dávky vakcíny proti nemoci covid-19 od firmy Pfizer. Hned druhý den, tedy v neděli 27. prosince, chce vláda začít očkovat občany. Jedním z prvních, kdo vakcínu dostanou, bude premiér Andrej Babiš.

"Nechám se očkovat 27. prosince," řekl premiér Andrej Babiš v televizi Nova.

Premiér dosud očkování zvažoval. "Já nemám už 50 let slezinu, takže mám jinou imunitu. Musí o tom rozhodnout lékař," řekl premiér v listopadu.

Očkovat se nakonec nechá i prezident Miloš Zeman, který stejně jako Babiš nejprve váhal. "Počkám si, až projde první vlna, to jsou zdravotníci, druhá vlna, to jsou pracovníci integrovaného záchranného systému. A já se pak zařadím mezi všechny ostatní občany," řekl Zeman v neděli v pořadu Partie televize Prima.

Prezident ale řekl, že nechce dělat šaškárnu s televizními kamerami. "Když se lidé dozvědí, že prezident republiky se nechal očkovat, tak tato informace je důležitá. Není důležité, abych si tady obnažoval rameno a nechával se píchat před zraky televizních kamer a přitom se bolestivě šklebil, protože já opravdu nemám jehly rád," dodal Zeman.

Prezident se dle svých slov očkování bojí. "Víte, já jsem strašný zbabělec a já se nerad nechávám píchat dokonce i do prstu, natož do ruky a do žíly, i když teď s tou zlomenou rukou jsem to bohužel musel absolvovat. Takže promyslím si to, až bude čas," řekl prezident v září na stanici Frekvence 1.