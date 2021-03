Zeman zařídil i Sinopharm. Babiš: Nebezpečné vakcíny nedovezeme

Ačkoli prezident Miloš Zeman oznámil, že má slíbenou dodávku ruské vakcíny Sputnik i čínské vakcíny Sinopharm, premiér Andrej Babiš (ANO) ubezpečil, že Česká republika v žádném případě nepřijme vakcínu, která není bezpečná. Řekl to TV Nova s tím, že důležité pro něj budou závěry Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

I když prezident Miloš Zeman na konci února prohlásil, že Rusko je ochotné dodat do Česka vakcínu Sputnik V, premiér Andrej Babiš ve čtvrteční Snídani s Novou ujistil, že v žádném případě by nedovezl žádnou očkovací látku, která není bezpečná. A netýká se to jen Sputniku, ale i čínské vakcíny Sinopharm, kterou už má podle Hradu prezident také slíbenou.

"Předseda vlády požádal prezidenta republiky, aby se obrátil na prezidenta ČLR s žádostí o dodání čínské vakcíny Sinopharm. Pan prezident této žádosti vyhověl a napsal prezidentu ČLR. Podle zprávy velvyslanectví ČR v Pekingu se čínská strana rozhodla této žádosti okamžitě vyhovět," informoval ve středu večer mluvčí prezidenta Jiří Ovčačáek prostřednictvím twitteru.

Andrej Babiš ale řekl, že vláda s Čínou o vakcínách nejednala. "Je to zatím v čistě v teoretické rovině, s Čínou jsme ani nic nezačali řešit," řekl ve čtvrtek ráno. "Momentálně řešíme Sputnik, kde SÚKL hodnotí dokumenty a nikdy nedovezeme vakcínu bez povolení SÚKLu nebo povolení ministerstva zdravotnictví, takže je to zbytečný poplach,“ dodal Babiš.

Předseda vlády zároveň potvrdil, že vakcíny pro Česko shání, kde se dá. "Jsme ve válce, tohle je přírodní katastrofa a my musíme udělat vše pro to, abychom ochránili životy našich lidí,“ sdělil.

Pokud vše proběhne hladce a Sputnik V se začne v Česku využívat, bude vakcinace zřejmě dobrovolná. Premiér to řekl pro iDnes.cz s tím, že očkování by mohly využívat zejména firmy pro své zaměstnance.

Odborné stanovisko k možnému používání vakcíny Sputnik v ČR začal připravovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jde o neregistrované léčivo v Evropské unii, do ČR by se mohlo dostat jen na základě výjimky ministerstva zdravotnictví. A to potřebuje znát názor regulátora trhu s léčivy (psali jsme zde).