Babiš: Za zpoždění očkování může EU. Podle opozice je ale na vině vláda

Důvodem, proč očkování v Česku vázne, je podle premiéra Babiše společný nákup vakcíny Evropskou unií a dlouhé schvalování evropskými orgány. Uvedl to v rozhovoru pro deník Právo.



"Izrael a Británie jedou, protože se rozhodují samostatně. My se na to můžeme jen dívat a čekat. To je špatně, Evropa musí jednat rychleji. Jsme na očkování připraveni. V úterý zasedne vládní rada pro zdravotní rizika a představí se detailní očkovací strategie. V té se bude řešit situace nemocnic, kterým jsme dali péči o vše – pacienty, testy i očkování. Proto je třeba jim nějak odlehčit, potřebujeme zapojit praktické lékaře, připravit rezervační systém. Komunikujeme s kraji," prohlásil Babiš.



Ačkoliv v rozhovoru uvedl, že souhlasí s návrhem jihočeského hejtmana Kuby na očkovací centra a bude se o tom debatovat, moc kladně se nestavěl k možnostem krajů připravovat si vlastní vakcinační strategii.

"Nemohou chystat vlastní strategii. Musíme se domluvit, protože vakcínu nemají. Tu kupuje stát. Státní strategie už se projednávala dvakrát. Chtěl jsem, aby byla známa již před příchodem vakcíny. Ministerstvo ale muselo řešit jiné věci, třeba nouzové stavy," řekl Babiš.



Na Babišův rozhovor reagovala již i opozice. "Vláda odhalila viníky odpovědné za zpoždění v očkování: Může za to Evropská unie a domácí opozice," uvedl na sociálních sítích předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Reakce vldy? Nepekvapiv dn. Prezident i premir mou lht jak chtj, problm nen na stran opozice. Konstruktivnj ji dn vlda jet nemla. Problm je v ignoraci a neschopnosti.



Proto to te berou do svch rukou nkter kraje - vld zcela oprvnn nev. — Markta Pekarov Adamov (@market_a) January 4, 2021



"V Izraeli už naočkovali přes milion obyvatel. U nás vláda slibuje všechno možné, zatím ale nemá ani plán, jak to dělat. Ministerstvo zdravotnictví stále hledá prostřednictvím pracovního portálu člověka na tvorbu a realizaci komunikační strategie 'Covid -19'. To mluví za vše," uvedl již dříve předseda ODS Petr Fiala.



