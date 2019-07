Babišův plán: Staněk skončí, na kultuře ho ale nevystřídá Šmarda

S odkazem na důvěryhodný zdroj z okolí premiéra o tom informoval deník Právo. Staněk prý svůj odchod oznámí v pátek, kdy se spolu s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem také setkají s Milošem Zemanem.

"Staněk už pochopil, že jeho pozice ve vládě je neudržitelná a že se s ním nepočítá. Jde o to, jestli ČSSD bude dál trvat na Šmardovi, který přes Zemana zřejmě neprojde, anebo navrhne někoho jiného. Pokud ano, tak by prezident Staňka dál nedržel,“ řekl deníku zdroj.

Za celou krizi si podle zdroje může sama sociální demokracie. "Po odvolání šéfa Národní galerie Praha Fajta ztratil Hamáček nervy a Staňka potopil. Jenže to udělal, aniž by si se Zemanem projednal nového ministra. Tím prezidenta překvapil a ten se zatvrdil. A každý ví, že když si Zeman postaví hlavu, tak s ním nikdo nehne. Na kompromis, kde by slevili všichni, by ale kývnout mohl,“ dodal zdroj.

Sám Babiš informace deníku nechtěl komentovat s tím, že to udělá až poté, co se s hlavou státu setká mezi čtyřma očima. Zdroje blízké špičkám ČSSD v úterý Právu zase řekly, že Babiš přijde za Zemanem s "nabídkou, která se neodmítá“.

Ve hře je prý i možnost, že si koaliční strany prohodí resorty a Šmarda místo na kulturu zamíří na ministerstvo pro místní rozvoj. O tom prý ale Babiš nechce ani slyšet.

Vládní krize trvá už několik týdnů - Babiš, Hamáček a Zeman se sešli už minulý týden, schůzka ale skončila bez výsledku. ČSSD na odchodu Staňka trvá a vyhrožuje, že opustí kabinet.

