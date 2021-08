Zeman: BIS mě odposlouchává, měl to zastavit Babiš. Ten se tvrdě ohradil

Bezpečnostní informační služba (BIS) sledovala Martina Nejedlého, ekonomického poradce prezidenta Miloše Zemana, a to kvůli ruským kontaktům a obchodním aktivitám. Informaci zveřejnil web Neovlivní.cz. Prezident na to reagoval slovy, že BIS odposlouchává i jeho. Od premiéra prý dostal příslib, že odposlechy zatrhl, to ale Babiš popřel.