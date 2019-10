Konec střídání zimního a letního času? Takhle rozhodli v Evropě

Na konci října čeká Česko další změna času, tentokrát ta příjemnější, z letního na zimní, kdy získáme hodinu spánku navíc. Podle původních plánů mělo střídání časů skončit už letos, zkraje roku ale už bylo jasné, že se to takto rychle nestihne. Nový termín stanovený Evropskou unií je tak rok 2021.

Ukončení pravidelného střídání letního a zimního času podpořil v březnu letošního roku Evropský parlament. Podpořil tak návrh Evropské komise, původně zvažovaný termín v letošním roce byl ale posunutý na rok 2021.

Česko tak čekají ještě nejméně čtyři změny času – na zimní 27. října 2019, na letní 29. března 2020, zpět na zimní 25. října 2020 a znovu na letní 28. března 2021. Jestli přijde i pátá, se bude odvíjet od toho, jaký čas si Česko vybere.

Státy si totiž budou moci určit, jestli chtějí trvale letní nebo zimní čas. To by měly oznámit Evropské komisi do 1. dubna příštího roku. Ty, které si vyberou letní, naposledy změní čas 28. března 2021. Státy preferující zimní čas čeká ještě jedna změna 31. října 2021.

Státy by předtím, než si čas vyberou, měly svůj postup koordinovat s ostatními, aby nebyl ohrožený vnitřní trh Evropské unie, což má hlídat Evropská komise. Pokud by takový případ nastal, má Komise příslušný stát nebo státy informovat.

Ty pak do konce října příštího roku mají Komisi oznámit, jestli si opravdu nechají čas, který podle Komise způsobí problémy a pak musí vysvětlit, jak se vypořádají s problémy, které to způsobí vnitřnímu trhu EU. Komise má navíc pravomoc odložit platnost směrnice o ukončení střídání časů až o rok.

Premiér Andrej Babiš vloni uvedl, že členové vlády preferují, aby v Česku zůstal zimní čas. Podobně se vyjádřili ti respondenti, kteří se zapojili do původního průzkumu Evropské komise, který ke zrušení střídání časů vedl. V Česku bylo pro trvalé zachování letního času jen necelých 40 % respondentů.

Jinak ale dopadla anketa v článku na TN.cz, kde o tom, jaký čas by si Česko mělo ponechat, K 5. říjnu v ní hlasovalo 28 700 lidí, pro letní čas bylo 18 600 respondentů. Nutno také dodat, že v sousedních státech v původním průzkumu Evropské komise vždy více než 50 % občanů preferovalo letní čas.



Jaké komplikace změna z letního na zimní čas způsobuje, si připomeňte v reportáži: