Boj s covidem-19 pokračuje! Vědci vyvíjí speciální vakcínovou náplast

Výzkum provádí vědci z waleské univerzity Swansea. Prototyp náplasti by měl být hotový do konce března a odborníci doufají, že jej bude možné předložit ke klinickým zkouškám. Pro lidi by tato forma očkování mohla být dostupná do tří let.



"Náplast s milimetrovými jehlami pronikne do kůže a aplikuje do těla vakcínu. Musí být na těle připevněná 24 hodin,“ píše BBC. Chytrá technologie navíc lékařům poskytne po celou dobu informace o imunitní odezvě organismu na základě biomarkerů (indikátor normálních biologických procesů) v pokožce.



Cílem lékařů je dodat odvahu pacientům, kteří mají strach z jehel, a zároveň usnadnit očkování. "Mikrojehly neproniknou do kůže tak hluboko, že by zasáhly receptory bolesti. Proto je náplast daleko méně bolestivá než klasická injekce,“ popsala lékařka Olivia Howellsová.



Hlavním úkolem inovativního očkování je poskytnout vysokou imunitní odpověď. Při očkování se dodávají antigeny (vážou protilátky) přímo do vrchní vrstvy kůže. Tato vrstva je poté klíčovou složkou imunitního systému. Navíc obsahuje velký počet speciálních dendritických buněk (spojnice mezi přirozenými a adaptivními mechanismy imunitního systému), které zachycují a zpracovávají antigeny, přičemž tak účinně stimulují imunitní odpověď.

