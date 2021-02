Britská mutace je jako vichr foukající do plamenů, varuje český vědec

Politici i právníci v posledních dnech obsáhle řeší, jestli vláda tím, že v neděli vyhlásila nový nouzový stav, neporušila Ústavu. Do debaty se nyní zapojil i český vědec a spoluautor systému PES Jan Kulveit. A varuje, že v případě covidu-19 nejde zdaleka jen o právní otázku.

"Přijde mi, že v těch rozhovorech o právní stránce toho, co se v ČR děje, mizí souvislost s realitou. V ČR se lokálně už stala, a brzy všude stane, dominantnější nová mutace covidu B.1.1.7 (britská varianta). Chápu, že to může vypadat jako nějaká věc zajímavá pro virology, a ne pro právníky, ale naprosto tomu tak není. B.1.1.7 se šíří výrazně lépe, a zjevně dokázala v několika zemích překonat i silnější sadu protiepidemických opatření než v Česku, lépe implementovaných a víc dodržovaných. Kromě toho má podle předběžných výzkumů větší smrtnost," zahájil svou úvahu na sociální síti Kulveit.

Pro názornost přidal i přirovnání. "Představte si, že řešíme lesní požár, který se už několik měsíců nedaří uhasit. Po mnoha měsících zkušeností je na místě debata, jaké prostředky hašení jsou přiměřené a jaké ne. Zpráva meteorologů o tom, že rychlost větru stoupne na sílu vichřice, je bohužel něco, co situaci radikálně mění. Přiměřenost všeho je proto třeba hodnotit ne ve vztahu k tomu, co bylo, ale ve vztahu k tomu, co bude a hrozí!" hřímá vědec, který se na univerzitě v Oxfordu zabývá modelováním globálních rizik.

V debatách, které nyní právníci o situaci vedou, mu přijdou "podezřele málo" zastoupené úvahy nad garancemi v Ústavě. Zmiňuje právo na ochranu života a zdraví.

"Vzhledem k tomu, že dynamika epidemie coviduu rozhodně není “přirozený proces,” ale je převážně dána rozhodnutím veřejné moci konat (nebo nekonat) a opatření přijmout, nepřijmout nebo zrušit, přijde mi, že je z hlediska ústavnosti extrémně vážná věc i dostatečná opatření nepřijmout, nebo už zavedená opatření rušit," zamýšlí se Kulveit.

Zmínil neutěšenou epidemickou situaci v okrese Cheb, kde je vývoj jeden z nejhorších v Česku. Vědec tvrdí, že tu za prvních pět týdnů tohoto roku zemřelo čtvrt procenta zdejší celkové populace. Vlna tu navíc podle něj ještě neskončila, "takže celkový součet bude skoro jistě přes 0.5%."

Kulveita prý proto děsí právníci, kteří tuhle stránku celé věci dokáží upozadit. "Pro názornost si lze představit třeba to, že by byl z nějaké vybrané menšinové skupiny obyvatel náhodně vylosován každý dvoustý člověk, a následně často bolestivým způsobem popraven," používá český vědec mrazivý příměr.

"Přijde mi, že přijmout vědomě rozhodnutí, které kauzálně a předvídatelně způsobí smrt například deseti tisíc lidí, kde náhodnost je především v tom, kdo konkrétně zemře, ale výrazně méně v tom, kolik lidí zemře, by také mělo mít dost vysokou laťku přijatelného odůvodnění," přemítá Kulveit.

Doufá, že Ústava bude menšinu (kterou nemoc častěji zabíjí) chránit. "Pokud by se ukázalo, že spíš záleží na tom, kdo má lepší právníky, nepřijde mi to jako dobrá zpráva," píše Kulveit. Na závěr příspěvku uvedl, že jím neobhajuje českou vládu a neřeší ani nouzový stav jako takový. Jen prý poukazuje na "deficit právní debaty."

