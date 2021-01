Britská mutace se v ČR potvrdila u stovek lidí, šíří se asi už od prosince!

Britská mutace koronaviru se objevila ve vzorcích už z šesti krajů včetně Prahy. Předpokládá se, že stojí až za desetinou všech nových případů. "Britská varianta toho viru je nakažlivější, někdy se říká o 40, někdy o 70 procent," uvádí imunolog Václav Hořejší.

"Pravděpodobně nebudeme potřebovat pro ten přenos dobu patnácti minut nějakého společného kontaktu, ale asi to bude pět minut," varuje krajský koordinátor pro očkování Plzeňského kraje Petr Pazdiora.

"V tichosti se tady rozjíždí ta infekčnější varianta, takže se dá očekávat, že až její zastoupení tady bude větší, tak se nám začne zvyšovat zase množství nakažených a hospitalizovaných," předpovídá evoluční biolog Jaroslav Flegr.

Podle odborníků by taková situace mohla nastat už během února. Očkování proti koronaviru podle lékařů zabírá i v případě britské mutace - ani to ale nezaručuje úspěch. "V těch zemích, kde očkují rychleji než my, tak vyselektují velmi brzo mutace, na které ta vakcína zabírat nebude," dodal Flegr.

Česká republika je stále v pátém stupni systému PES. A to i přesto, že podle indexu rizika nákazy bychom měli být už nějakou dobu ve čtvrtém stupni.

"Nás v téhle době žádné zásadní uvolňování nečeká. Dokud nebude naše obyvatelstvo proočkováno, tak tu situaci budeme muset vydržet," nechal se slyšet ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Česko i dál zkouší takzvané kloktací testy. Stačí si pouze vypláchnout pusu a ze vzorku se pozná, zda testovaný má koronavirus. Ministr školství by takto chtěl testovat deváťáky a maturanty. Právě u nich je priorita návratu do škol.