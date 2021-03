Budoucnost covidu podle Flegra: Nízký pokles pacientů, hrozba chřipky

Pohled do budoucnosti Česka a jeho vyrovnávání se s životem pod příkrovem koronavirové pandemie nabídl biolog Jaroslav Flegr. Na podzim očekává otevřené obchody a děti zpět ve školách, obává se ale návratu chřipky.

Biolog Jaroslav Flegr představil svůj další náhled na vývoj koronavirové epidemie v Česku na svém blogu na idnes.cz. Ačkoliv očekává méně nakažených a mrtvých díky očkování a testům, upozornil na možnou silnou vlnu chřipky a případné další šíření koronaviru na podzim a v zimě, která by však měla být spíše mírnější.



Konec čtvrté vlny



Rostoucí teploty budou mít podle Flegra vliv na infekčnost viru. Už v dubnu klesne denní přírůstek nakažených na 2000 denně a v květnu na tisíc denně. "V důsledku iniciativy zdola (a nejspíš přes pasivní odpor vlády a ministerstva zdravotnictví) se totiž takové preventivní testování postupně rozšíří a začne rychle vracet náš život k normálu," nastínil.



V nemocnicích sice už nebude tolik přibývat nemocných a mrtvých, celkový pokles ale bude pomalý. "Tím, jak jsme nechali epidemii řádit v naší populaci mnoho měsíců, nahromadili se nám v nemocnicích 'bojovníci' – odolní jedinci, kteří dokážou s nemocí zápasit týdny a měsíce," popsal Flegr.



Sputnik v Česku



Do konce léta se v Česku objeví léky a léčebné pokusy, které zvýší schopnost pacientů se uzdravit. Tam by měla patřit i krevní plazma od nemocných s covidem nebo od očkovaných. Objeví se vakcíny druhé generace, Flegr také předpokládá, že vakcíny z Čína a Ruska získají evropskou certifikaci a budou se smět používat.

Prezenční výuka na podzim

V dobře proočkovaných zemích se mohou objevit mutanty odolné i proti vakcínám. Ty by se ale neměly šířit a státy by si s nimi měly lehce poradit. Horší to bude v zemích s pomalým očkováním. Léto budou prý nejvíce narušovat cizokrajné varianty koronaviru a dezinformační snahy.



Kvůli pravidelnému testování PCR testy se opět vrátí žáci a studenti do škol, budou už dávno otevřené obchody a nejspíš i restaurace, a to i díky covid pasům. S ochlazením se v Česku začnou šířit dle Flegra "zlejší" zimní mutanty viru.



"V západních zemích si budou muset lidé vybrat – buď návrat locdownů, nebo zavedení povinného očkování proti covidu. V zemích s nezralou demokracií a vysokým stupněm nedůvěry ve státní orgány i odborníky si patrně zvolí pod křížovou palbou dezinformačních webů i domácích obchodníků se smrtí (dovozců testů, roušek a podobně) neefektivní a nákladné lockdowny," prohlásil Flegr.



Výhled na zimu a jaro



Zimní vlna a související lockdowny jsou ve Flegrově výhledu mírnější než ty současné. Na jaře se ale mohou objevit problémy s chřipkou a dalšími respiračními onemocněními. Ty se mezi Čechy totiž od počátku pandemie objevovaly jen velmi zřídka a poklesla tak imunita v populaci.



"Je možné, že u nás bude její nástup ještě o rok odložen, ale v úspěšnějších zemích, kde se už příští zimu díky vakcinaci obejdou bez protiepidemických opatření, může chřipka představovat o dost horší problém než covid. Z těchto zemí bude chřipka importována k vám. Já osobně se proto proti ní nechám poprvé v životě očkovat již letos," sdělil Flegr.



"Všechny výše uvedené závěry jsou mé osobní, jsou odvozené pouze z obecných zákonitostí evoluční parazitologie a epidemiologie a nemusí se tedy naplnit. V žádném případě to nejsou názory institucí, ve kterých formálně či neformálně působím," upozornil Flegr nakonec.



