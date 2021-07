Čechy děsí přemnožení chroustci! Odborník řekl, jak se s nimi vypořádat

Chroustci letní se na přelomu června a července v Česku přemnoží téměř každoročně. Podle encyklopedie hmyzu škodí ovocným dřevinám, topolům a borovicím. Úrodu ale nenapadá, mírní obavy zkušený odborník.

"Chroustek se v letních měsících ve všech lokalitách v Česku vyskytuje hojně vždy, hrozbu pro úrodu ale nepředstavuje," řekl TN.cz entomolog Květoslav Resl. "Larva se vyvíjí na kořenech trav, samozřejmě trošku kouše do ovoce, zeleniny, ale rozhodně to ničemu nemůže ublížit," pokračoval. Chroustek může v některých případech poničit trávník, který se pak horko těžko dává do původního stavu.

Brouci, jež si nezkušené oko může snadno splést s o něco většími chrousty, prý zanedlouho z Česka zase zmizí.

"Jejich nejintenzivnější výskyt trvá přibližně dva týdny, kdy všude létá. Může to vadit večer, může někomu létat kolem hlavy, bzučet při spánku. Chroustek ale nikomu a ničemu neublíží. Po dvou týdnech zmizí. Škod na zelenině nebo třeba jahodách na zahradě se lidé nemusejí obávat," vysvětlil Resl.

Ten zároveň vyzývá, aby je lidé nezabíjeli, pokud to není nezbytně nutné. "Kdo je bude chtít chytat, pak je může zabíjet jakkoliv. Mám ale pocit, že zabíjíme všechno a máme pomalu strach z toho, že do okna přiletí moucha. Já bych byl velmi opatrný a přívětivý k přírodě a chroustků bych se nezbavoval. Už teď nejsou skoro vidět motýli a za chvíli možná nezbude z přírody kvůli našemu chování vůbec nic," uzavřel entomolog.

