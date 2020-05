Cena testů na Covid-19 se nelíbí části nemocnic, proti jsou i cestovky

1756 korun včetně odběru. Taková může být maximální cena za PCR test na koronavirus. Pokud si maximální cenu naúčtuje laboratoř, nemocnice nejen, že na tom už nic nevydělá, ale na dalších úkonech, které provádějí její zaměstnanci, dokonce prodělá.

"Nemáme laboratoř, která by byla ochotna vzorky zpracovat za cenu stanovenou ministerstvem," uvedl mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška. Zařízení tak s testy pro samoplátce končí.

Ředitelé dalších nemocnic se shodují, že cena stanovená ministerstvem je na hranicích limitu. "Ta nákladová cena je výrazně vyšší, může se lišit podle toho, jaká je cena práce, někde mohou mít mladší laboranty," zamýšlí se ředitel Motola Miloslav Ludvík.

"Vycházeli jsme z ceny, kterou hradí zdravotní pojišťovny," hájí stanovenou cenovou hranici ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Jihočeské nemocnice ale oznámily, že budou nadále testovat za zhruba dvojnásobek ceny regulované ministerstvem. S ministerstvem stanovenou maximální cenou nesouhlasí ani cestovní kanceláře. Podle nich by měla být výrazně nižší. Negativní test je totiž povinný jednak při příjezdu do Česka ze zahraničí, ale požaduje ho i řada okolních zemí pro vstup na své území.

Podívejte se na reportáž TV NOVA:

"Představte si rodinu o čtyřech členech, pro tu by to znamenalo 13 600, což je často víc, než by museli zaplatit za ubytování," dává příklad mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. "Nejde jen o test, musíte zaplatit lidi, jsou tam mzdové náklady. Říkat, že test stojí 300 korun, to není férové," oponuje Vojtěch.

Zatímco podle ministra zdravotnictví je snižování ceny nereálné, premiér Andrej Babiš si myslí, že existuje varianta, kdy by testy byly levnější. Navíc prý vyjednává s pojišťovnami, aby ho proplácely. Jde o takzvané poolování, tedy hromadné testování například členů rodiny.

Existuje prý riziko, že by někteří mohli povinnost mít negativní test obcházet. "Budeme si muset udělat databázi, aby tady nebyla falešná potvrzení," zamýšlí se epidemiolog Roman Prymula.

Nutné bude taky vytvořit mnohem hustší síť odběrových míst i laboratoří.

Připomeňte si problematiku ceny testů na Covid-19 ve čtvrteční reportáži: