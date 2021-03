Češi kvůli dovolené zvažují očkování. Covid pasy by mohly spasit cestovky

Tuzemské cestovní kanceláře by zavedení covid pasů uvítaly. Je to podle nich cesta ke svobodné dovolené v letní sezóně. A vítají i možnost, že by v pasech měl být zahrnutý negativní test na koronavirus, jako alternativa pro ty, kteří ještě nemohli být očkováni, nebo vakcínu odmítli.