České rodiny uvízly v Hurghadě! Let zrušili a nikdo nekomunikuje

Odletěli na dovolenou do egyptské Hurghady a hned po příletu zjistili, že se nemají jak dostat zpátky. Jejich let byl totiž zrušen. To je příběh dvou rodin s dětmi, které cestovaly na vlastní pěst bez cestovní kanceláře. Podle letecké společnosti musejí problém řešit s agenturou, od které letenky koupily. Jenže ta prý s nimi téměř nekomunikuje.