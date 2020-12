Česko bude mít 16 milionů vakcín. Blatný řekl, jak a kdy začne očkování

Už koncem roku by mohlo v Evropě začít očkování proti covidu-19. Evropská léková agentura (EMA) televizi Nova prozradila, že počítá s tím, že nejméně jednu z vakcín schválí pro použití v unijních zemích nejpozději koncem prosince. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se jako první do Česka dostane vakcína od firem Pfizer/BioNTech. Pak by to mohly být vakcíny firem AstraZeneca a Moderna. Očkování by mohlo odstartoval začátkem roku.