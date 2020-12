Česko chystá plošné očkování. Kdy se dostane na obyčejné lidi?

Česká republika se chystá na plošné očkování. Do Česka by se první dávka vakcíny měla dostat v sobotu večer. Následující den, tedy v neděli, by se mělo začít s očkováním. Půjde ale jen o vybrané zdravotníky a pacienty nemocnic. Na běžné zájemce se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostane až v únoru.

V sobotu večer by do Česka mělo přijít prvních necelých deset tisíc vakcín, které poputují do čtyř pražských a dvou brněnských nemocnic.

Mezi prvními, kam vakcína dorazí, bude i Ústřední vojenská nemocnice, kterou byl premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem zdravotnictví o víkendu obhlédnout. Prvními naočkovanými budou zdravotníci a hospitalizovaní senioři.



"Existují seznamy lidí, kteří budou naočkováni v jednotlivých zařízeních. Zájem je velký, jsou to tisíce zaměstnanců, jedná se taky o osoby seniorního věku, které jsou hospitalizované," uvedl ministr zdravotnictví.

"Kromě dodávky 9750 vakcín, která by měla dorazit 26. se možná do konce roku povede realizovat ještě jednu dodávku, která by byla dvojnásobná, tedy 19500 vakcín," řekl premiér.

I tato várka, stejně jako ty, které dorazí během ledna, je určena hlavně pro zdravotníky a seniory. Vakcíny už ale půjdou do třiceti distribučních center po republice, především do krajských a fakultních nemocnic.

Od února se pak počítá s očkováním veřejnosti. Nejprve se dostane na ty, kteří jsou v rizikové skupině. Pořadí očkovaných vyhodnotí speciální systém, negativní test na koronavirus před tím vyžadován nebude.

"Bude preferována skupina riziková. Když se budete přihlašovat do systému, který bude spuštěn v polovině ledna, tak budete dotazováni, kolik vám je let, jestli máte, nebo nemáte jednotlivé rizikové kategorie," vysvětlil Blatný.

Vláda v pondělí také jednala i o zhoršující se epidemiologické situaci v Česku. Ve čtvrtém stupni už jsou jen tři kraje, zbytek se drží v pátém. Případný přechod do pátého stupně stupně protiepidemického systému vláda projedná ve středu. Pokud přesun ministr Blatný navrhne, opatření se zpřísní už 25. prosince.

Například hypermarkety by pak měly zakázáno prodávat oblečení, obuv, nebo hračky. "Pravděpodobně by se šlo systémem přísného sortimentu, nechaly by se jen potraviny, možná drogerie," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Zda bude ministr Blatný na vládě přechod do pátého stupně navrhovat, bude záležet nejen na epidemiologické situaci, ale i na tom, zda ve středu poslanci schválí žádost o prodloužení nouzového stavu.

Vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek ve vysílání televize Nova promluvil o tom, jak bude očkování v Česku probíhat:

Vakcína by měla být učinná i proti nové mutaci viru z Velké Británie. Ta se v Česku zřejmě objevila už v létě. Více o nové mutaci se dozvíte v reportáži TV Nova: