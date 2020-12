Česko míří do stupně čtyři! PES se znovu zvedl, tentokrát už definitivně?

Česká republika byla od 23. listopadu v systému PES ministerstva zdravotnictví vytrvale na hodnotě 57. V sobotu se ale číslo poprvé změnilo a to na hodnotu 59. O pár hodin později ale ministerstvo uvedlo, že šlo o chybu systému.

"Index rizika PES zůstává na hodnotě 57. Některé laboratoře totiž dohlásily výsledky testů až ráno a ty se nepromítly do automatické popůlnoční aktualizace. Došlo tak k předčasnému nárůstu relativní pozitivity testů, což mělo za následek připočítání dvou bodů navíc. Takové velké dohlášení testů se stalo poprvé. Aby se situace neopakovala, byla aktualizace PES nastavena každý den až na 6:30," uvedlo v sobotu ministerstvo.

V neděli tak skutečně proběhla aktualizace později, až po sedmé hodině ráno. Výsledek byl ale stejný. Skóre PES se zvedlo na hodnotu 59. K 8. hodině ovšem ministerstvo uvedlo, že pracuje na doplnění dat. Důvodem je podle úřadu neúplnost nahlášených dat z laboratoří.

Situace se horší i v krajích. Například Ústecký kraj se během pár dní vyšplhal ze skóre 57 na 74. Karlovarskému kraji stačil ke zhoršení z čísla 54 na 68 dokonce jediný den.





Podle plánu ministerstva zdravotnictví stačí, aby skóre PES bylo v horším stupni tři dny a může dojít k přesunu celé republiky do horší kategorie. Ve stupni čtyři by byly opět zavřené obchody, restaurace i služby.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale uvedl, že přesun do horšího stupně není povinnost. "Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé - experti," řekl ministr při představení systému.

Jasněji ovšem mluvil premiér Andrej Babiš (ANO). "Kdybychom se dostali do pásma čísla 4, tak ministr Blatný už avizoval, že o postupu debatovat nebude," řekl Babiš v rozhovoru pro web idnes.cz.





Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula si ale nemyslí, že se Česko do Vánoc přesune do stupně čtyři. "Politicky si nedovedu představit, že by se zavíralo ještě do Vánoc. Po nich ale určitě bude snaha nárůsty zase korigovat," řekl Prymula v rozhovoru pro MF Dnes.

