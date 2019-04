Česko se nedokáže samo uživit! Nejvíce chybí produkce vepřového

Na živočišnou výrobu šly v letech 2015-2017 dotace ve výši 21 miliard korun, z toho bylo 10 miliard z fondů Evropské unie. Ovšem i přes tento značný objem prostředků se státu nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci. Největší nedostatky zjistil NKÚ u nastavení podmínek národních dotací.



Například na chov prasat a drůbeže vzrostly dotace mezi lety 2012 až 2016 o 300 %. V roce 2017 se oproti roku 2015 snížily stavy hospodářských zvířat – dojnic a prasat – i míra krytí spotřeby hovězího a vepřového masa. Kvůli tomu musíme zvyšovat jeho dovoz. Podle ČSÚ přitom od roku 2000 produkce masa klesla více jak o třetinu!



Jen v loňském roce jsme tak museli dovézt přes 273 tisíc tun vepřového, což je meziročně o 3,7 procenta více. Nejčastěji jsme dováželi z Německa, Španělska a Polska. Zatím se tak vize bývalého ministra zemědělství Mariána Jurečky, který už v roce 2016 podle iHNED.cz chtěl, aby české zemědělství bylo do roku 2030 soběstačné, zdá spíš jako velké sci-fi.



Chovatelé neumí hospodařit



Největší problém v chovu je podle NKÚ v národním dotačním programu, který prostřednictvím ministerstva zemědělství rozděluje dotace neefektivně a nekontroluje si, na co je firmy použijí. Naopak dotace z EU ale kontrolovali vesměs poctivě.



Například národní program na pomoc chovatelům prasat a drůbeže v boji proti nákazám si ve statistikách nestojí dobře, chovatelé totiž s penězi neuměli správně hospodařit. "Dotace tak například používali k úhradě předražených pronájmů čisticích a dezinfekčních strojů nebo k zaplacení odborného dozoru při čištění stájí, které si přitom prováděli vlastními silami," uvedl NKÚ s tím, že některé projekty mohly dostat i vyšší dotaci, než povoloval limit.



Národní dotační program zafinancoval také výrobu mléka, jejíž produkce se měla zkvalitnit. Ministerstvo zemědělství na něj přispěl částkou přesahující 2000 milionů korun, které mířily především na úhradu běžných provozních výdajů. "Jednalo se přitom o společnosti, které dlouhodobě vykazují zisk," upozornil NKÚ.



Česko přitom oproti dalším členským zemím EU vyplácí chovatelům nadprůměrné dotace. Na provozní náklady na výrobu mléka jsme měli druhé největší dotace v EU, na chov prasat a drůbeže pak čtvrté nejvyšší.



Problémy v rostlinné produkci



Problém s nedostatky v zemědělské výrobě ale nejsou jen na straně živočišných produktů. Největší problém na poli rostlinných produktů má především produkce zeleniny, především brambor. Ty musíme dovážet opravdu ve velkém, kvůli loňskému suchu totiž brambory jednoduše nejsou.



Situace by se výhledově neměla zlepšit ani letos, spotřebitelé by se tak měli připravit na to, že opět budou muset sáhnout hluboko do svých peněženek. Mnozí zahrádkáři to ovšem řeší tak, že si plodiny jednoduše vypěstují sami - proto se zvýšila poptávka po sazenicích a semínkách.

Podle dat ČSÚ ale oproti jiným rokům klesla i produkce obilovin, cukrovky nebo chmelu, což si mnoho lidí na zahrádce nevypěstuje. Hrozí tak, že i tyto "tradiční" české plodiny budeme muset dovážet.